Какая сфера деятельности одна из самых востребованных в декабре
За данным Robota.ua, проанализировав сферы деятельности Украины, в декабре этого года по количеству вакансий предшествует работа в сфере торговли (розничная) – 41%.
- Промышленность и производство – 18%,
- Торговля оптовая/дистрибуция – 17%,
- IТ-разработка программного обеспечения – 13%,
- Отели/рестораны – всего 12%.
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Ситуация по областям Украины
- Киевская область;
За данным Государственного центра занятости, передает 24 канал, на 1 декабря 2022 года по Киевской области на одно свободное рабочее место в среднем претендовало 6 безработных. В прошлом году этот показатель составлял 3 человека. А количество актуальных вакансий, заявленных работодателями в Киевскую областную службу занятости, составило 1,5 тысячи единиц.
Наибольшее несоответствие спроса на рабочую силу и его предложения в профессионально-квалификационном разрезе наблюдалось среди: служащих руководителей – на 1 вакансию претендовало 15 безработных; технические служащие – 12 человек; работников сферы торговли и услуг – 11 человек; простейших профессий – 9 человек.
Наибольшая нехватка кадров наблюдалась среди профессий: продавцы продовольственных товаров, бухгалтеры, продавцы-консультанты, уборщики служебных помещений, охранники.
- Львовская область;
Например, на 1 декабря количество вакансий, заявленных работодателями в областную службу занятости, составило более 4 тысяч, что на 20% меньше, чем на 1 декабря 2021 года.
В среднем в области на 1 свободное рабочее место претендовал только 1 безработный. Интересно, что в 2021 году претендовали 3 человека.
Однако все же сохраняется несоответствие спроса на рабочую силу и его предложения в отдельных профессионально квалификационных группах, например — среди служащих и руководителей и технических служащих – по 5 человек соответственно; среди специалистов и квалифицированных рабочих сельского и лесного хозяйств – по 3 человека.
- Одесская область;
Количество вакансий, заявленных работодателями в Одесскую областную службу занятости, составило 1,4 тысячи единиц, что на почти 60% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года.
- в сфере финансов и страховой деятельности – на 1 вакансию претендовало 28 человек;
- в сфере размещения и питания – 15 человек;
- среди работников сферы торговли и ремонта – 15 человек;
- строительство – 13 человек.
Нехватка кадров наблюдалась среди представителей таких профессий: врачи, учителя, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинисты (кочегары) котельной крана.
- Харьковская область;
По состоянию на 1 декабря 2022 г. в Харьковской области количество вакансий, заявленных работодателями в службу занятости области – 800 единиц.
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В среднем по области, на одно свободное рабочее место претендовало 20 безработных, в то время, 1 декабря 2021 года – всего 3 человека. Наибольшее несоответствие спроса на рабочую силу и его предложения в профессионально-квалификационном разрезе наблюдалось среди квалифицированных рабочих сельского хозяйства – на 1 вакансию претендовало 69 человек, технических служащих и работников сферы торговли – 52 человека.
Нехватка кадров наблюдается среди таких специалистов как фармацевт, ассистент фармацевта, врач-лаборант, электромонтер, контролер газового хозяйства, врач-терапевт.