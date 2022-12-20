Яка сфера діяльності одна із найзатребуваніших в грудні

За даними Robota.ua, проаналізувавши сфери діяльності України, в грудні цього року по кількістю вакансій передує робота у сфері торгівлі (роздрібна) – 41%.

Промисловість та виробництво – 18%,

Торгівля оптова/дистрибуція – 17%,

ІТ-розробка програмного забезпечення – 13%,

Готелі/ресторани – всього 12%.

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Середня ж зарплата становить 15 тисяч гривень. А кількість вакансій із заробітною платою у 13 – 18 тисяч гривень – 9 644, що є найвищим показником.

Ситуація по областях України

Київська область;

За даними Державного центру зайнятості, передає 24 канал, на 1 грудня 2022 року по Київській області на одне вільне робоче місце в середньому претендувало 6 безробітних осіб. Минулого року цей показник становив 3 особи. А кількість актуальних вакансій, заявлених роботодавцями до Київської обласної служби зайнятості становила 1,5 тисячі одиниць.

Найбільша невідповідність попиту на робочу силу та її пропозиції у професійно-кваліфікаційному розрізі спостерігалася серед: службовців керівників – на 1 вакансію претендувало 15 безробітних осіб; технічні службовці – 12 осіб; працівників сфери торгівлі та послуг – 11 осіб; найпростіших професій – 9 осіб.

Найбільша нестача кадрів спостерігалась серед таких професій: продавці продовольчих товарів, бухгалтери, продавці-консультанти, прибиральники службових приміщень, охоронці.

Львівська область;

Наприклад, на 1 грудня кількість вакансій, заявлених роботодавцями до обласної служби зайнятості, становила понад 4 тисячі, що на 20% менше, ніж на 1 грудня 2021 року.

В середньому в області на 1 вільне робоче місце претендував лише 1 безробітний. Цікаво, що у 2021 році претендували 3 особи.

Проте все ж зберігається невідповідність попиту на робочу силу та її пропозиції в окремих професійно кваліфікаційних групах, для прикладу — серед службовців і керівників та технічних службовців – по 5 осіб відповідно; серед фахівців та кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств – по 3 особи.

Одеська область;

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Одеської обласної служби зайнятості становила 1,4 тисячі одиниць, що на майже 60% менше, ніж на відповідну дату минулого року.

Зверніть увагу, в Одеській області, як і у Київській, на одне вакантне місце претендувало 6 безробітних. Найбільша невідповідність попиту на робочу силу та її пропозиції спостерігалася:

у сфері фінансів та страхової діяльності – на 1 вакансію претендувало 28 осіб;

у сфері розміщення та харчування – 15 осіб;

​серед працівників сфери торгівлі та ремонту – 15 осіб;

будівництво – 13 осіб.

Нестача кадрів спостерігалася серед представників таких професій: лікарі, вчителі, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, машиністи (кочегари) котельної крана.

Харківська область;

Станом на 1 грудня 2022 року у Харківській області кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області – 800 одиниць.

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В середньому по області, на одне вільне робоче місце претендувало 20 безробітних, у той час, 1 грудня 2021 року – лише 3 особи. Найбільша невідповідність попиту на робочу силу та її пропозиції у професійно-кваліфікаційному розрізі спостерігалася серед кваліфікованих робітників сільського господарства – на 1 вакансію претендували 69 осіб, технічних службовців та працівників сфери торгівлі – 52 особи.

Нестача кадрів спостерігається серед таких фахівців, як фармацевт, асистент фармацевта, лікар-лаборант, електромонтер, контролер газового господарства, лікар-терапевт.