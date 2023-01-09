У доларовому еквіваленті, це від 860 доларів до 1 350 доларів щомісяця.

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Нагадуємо, що в макропрогнозі від Мінекономіки передбачене підняття середньої зарплати до рівня 18 261 гривня у 2023 році. Натомість мінімальна зарплата залишиться без змін – на рівні 6 700 гривень.

Хто отримує найбільші зарплати в Україні

За даними Work.ua найвищі зарплати отримують працівники в ІТ-сфері. Діапазон найвищих зарплат в Україні коливається від 55 тисяч до 35 тисяч гривень.

Серед тих, хто отримує понад 30 тисяч гривень та вище є:

Програміст PHP – 55 тисяч гривень,

Back-end програміст, Unity developer, керівник IT-відділу – по 50 тисяч гривень щомісяця,

Ендодонтист та трейдер отримують близько 45 тисяч,

Javascript-програміст – 44 500 тисяч гривень,

Водій-міжнародник – в середньому отримує 42 тисячі,

Фінансовий директор (CFO) та директор з маркетингу – по 40 тисяч гривень,

Front-end програміст – 39 тисяч гривень,

Прохідник – 37 тисяч гривень,

Топ-менеджер, ортодонт та директор з будівництва – по 35 тисяч щомісяця.

Чи очікувати підняття зарплати у 2023 році

Більшість роботодавців готові підняти зарплати своїм працівникам у 2023 році. Про це каже 24 Каналу експертка з ринку праці Валентина Гаврюшенко.

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Проте зарплати зростатимуть швидше у приватному секторі, аніж у державному. Мова йде про галузі, які є критичними для економіки.

Спад економіки розвіює сподівання щодо збільшення заробітних плат. По рівню зарплатні ми відкотимося до показників 2014 – 2015 років. У кращому разі — 2016 року в доларовому еквіваленті, з огляду на умови та виклики сьогодення,

– додає Валентина Гаврюшенко

Важливо, що фахівці радять українцям підготуватися до того, що дохід у 2023 році все ще буде нестабільним.

Єдина надія на міжнародну підтримку, завдяки якій швидко відбудується економіка та суттєво збільшиться рівень доходу у майбутньому.

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Також варто очікувати, що додадуться у список будівельники, буде більше виробничих професій, поновиться попит на ІТ.

Підвищеним попитом користуватимуться робочі спеціальності: столяри, зварювальники, муляри, слюсарі, маляри, електрики, а також представники військово-промислового комплексу. Матимуть точно роботу програмісти, логісти, водії та психологи.