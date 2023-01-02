Чи зменшиться дохід українців

У 2023 році не заплановане підвищення мінімальної зарплати, попри те, що прогнозують ріст інфляції на 20 – 30%.

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За проєктом бюджету-2023 мінімальна зарплата наступного року підвищуватися не буде. Відтак, вона становитиме 6 700 гривень.

Натомість середня зарплата у 2023 році становитиме 18 261 гривні. У пояснювальній записці до проєкту держбюджету повідомляють, що середня зарплата зросте, однак через інфляцію у 28,4% реальна зарплата підвищиться лише на 1,4%.

За інформацією від Нацбанку, у 2023 році номінальна заробітна платня зросте на 32,8% після падіння на 26,9% цього року.

У дослідженні, яке проводили Gradus Research, станом на вересень більшість українців продовжує декларувати зменшення доходу від початку повномасштабного вторгнення (77%), і лише 3% вказують, що їхній дохід збільшився.

Проте особливих змін у стабільності доходу серед працевлаштованого населення не зафіксовано – 74% продовжують отримувати зарплатню.

Водночас майже половина (47%) працевлаштованих не має впевненості щодо того, чи будуть вони отримувати її й надалі.

Якими будуть пенсії у 2023 році

Уряд зазвичай закладає підвищення пенсій у бюджет, однак у зв'язку з повномасштабною війною цього не відбулось. Проте на пенсіонерів буде очікувати індексація виплат. Також збільшиться й трудовий стаж.

Мінімальна та максимальна пенсія у 2023 році виглядатимуть наступним чином:

2 093 гривні – мінімальна пенсія (1 прожитковий мінімум для тих, хто втратив працездатність);

(1 прожитковий мінімум для тих, хто втратив працездатність); 20 920 гривень – максимальна (10 прожиткових мінімумів для тих, хто втратив працездатність).

Попри те, що у бюджеті уряд не заклав підвищення прожиткового мінімуму, у "Мінфіні" розповіли, що 447 мільярдів гривень заклали на індексацію пенсійних виплат.

Щодо стажу, то якщо цьогоріч достатньо було накопичити 29 років, аби вийти на пенсію у 60 років, то у 2023 році потрібно буде мати не менше ніж 30 років страхового стажу.

Ті, хто не матиме у 60 років достатньо страхового стажу, зможуть піти на пенсію у 63 роки за умови наявності стажу не менше ніж 20 років.

Українці страховий стаж яких буде від 15 до 20 років, зможуть почати отримувати виплати від держави у 65 років.

Якщо хтось матиме менш як 15 років стажу, то по досягненню 65 років, замість пенсії зможе отримувати соціальну допомогу від держави.

Курс по 50 гривень – це реальність чи міф

Долар останні декілька місяців коливається у діапазоні 40 – 41 гривні. Така тенденція цілком очікувана в умовах війни, кажуть експерти.

Тому за прогнозами, у перший тиждень нового 2023 року варто очікувати таких же трендів щодо курсу американської валюти. Тобто, суттєвих змін не буде.

У розмові з банкіром Германом Марченко, з січня по лютий все ж коридор валютного курсу може стати трохи ширшим, але не суттєво – від 40 до 42 гривень.

Передбачити все неможливо, особливе те, що може статися зненацька та вплинути на кон’юнктуру ринку. Проте можливі коливання курсу впродовж 2 перших місяців року навряд чи перевищать 3%,

– додає він.

Нагадуємо, що курс, який закладений у держбюджеті на 2023 рік, становить на рівні 42 – 45 гривні. Зростання ВВП буде на рівні 3%, а інфляційний прогноз – до 25%.

Кого шукатимуть роботодавці у 2023 році

Повномасштабна війна досить сильно вплинула на ринок праці. Зараз в Україні зріс рівень безробіття та змінився вектор затребуваних вакансій.

Як пояснює HR-спеціалістка Валентина Гаврюшенко у коментарі 24 Каналу, ринок праці ще довго буде відчувати на собі наслідки рецесії в економіці.

Відтак, рівень безробіття у 2023 році поступово знижуватиметься, але через війну він ще довго залишатиметься високим. За прогнозами НБУ, у першому півріччі наступного року рівень безробіття в Україні виросте до 35%.

Наступного року найбільш затребуваними будуть вакансії у сфері:

торгівля-продажі,

виробництво,

маркетинг,

адмінперсонал тощо.

Цікаво, що робочі місця точно будуть у програмістів, логістів, водіїв та психологів.

Чого чекати від податків

Для підприємців у наступному році практичного нічого не зміниться. Все через те, що не зростуть показники до котрих прив'язаний ЄСВ та єдиний податок (ЄП). А от податок у 2% від доходу скасують. Цього слід очікувати навесні.

ФОП 1 групи : єдиний податок – 286,4 гривні (10% від 2 684 гривень); ліміт річного доходу – 1 118 900 гривень або 167 розмірів мінімальної зарплати.

: єдиний податок – 286,4 гривні (10% від 2 684 гривень); ліміт річного доходу – 1 118 900 гривень або 167 розмірів мінімальної зарплати. ФОП 2 групи : єдиний податок – 1 340 гривень (20% від 6 700 гривень); ліміт річного доходу – 5 587 800 гривень або 834 мінімальні зарплати.

: єдиний податок – 1 340 гривень (20% від 6 700 гривень); ліміт річного доходу – 5 587 800 гривень або 834 мінімальні зарплати. ФОП 3 групи: єдиний податок – 5% від суми доходів для неплатників ПДВ, або 3% від суми доходів для платників ПДВ; ліміт річного доходу – 7 818 900 гривень або 1 167 мінімалок (однаково для платників та неплатників ПДВ).

У бюджеті-2023 урядовці також залишили без змін податок на доходи та прибуток, військовий збір. Вони як і раніше складатимуть 18% та 1,5% відповідно. А от розмір акцизу таки зріс:

На тютюн податок складатиме 20% — 2 097,12 гривні за тисячу штук.

На алкоголь теж становитиме 20% — 133,31 гривні за літр 100% спирту тисячі літрів, акциз на пиво – 59,82 гривні за літр 100% спирту.

ПДВ на пальне;

52 євро – для автогазу,

100 – для пального.

Аліменти та соцвиплати

Гарантований державою розмір аліментів, тобто мінімальний, – це 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Він призначається за умови, що один із батьків, який платитиме аліменти, не має достатньо коштів, щоб робити великі виплати.

У 2023 році ця сума становитиме:

для дітей до 6 років – 1 136 гривень;

на дитину від 6 до 18 років – 1 416 гривень;

для дітей 18 – 23 років – 1 342 гривень.

Рекомендовані ж виплати залежатимуть на 100% від прожиткового мінімуму. Їх призначають, якщо один із батьків, що платить аліменти, має достатній дохід:

на дитину до 6 років виплачуватимуть 2 272 гривень;

на дитину від 6 до 18 років – 2 833 гривень;

на дитину від 18 до 23 років (якщо навчається на стаціонарі у ЗВО) – 2 684 гривень.

Максимальний розмір аліментів становитиме 10 прожиткових мінімумів на дитину. Тобто для дітей до 6 років – це близько 23 000 гривень у 2023 році, а від 6 до 18 років – 28 330 гривень.

Також, протягом 2023 році допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, складе:

на дитину до 6 років – 4 544 гривень (2×2 272 гривень);

на дитину від 6 до 18 років – 5 666 гривень (2×2 833 гривень).

А грошова допомога випускникам з-поміж дітей-сиріт:

для дітей до 6 років – 13 632 гривень (6×2 272 гривень);

для дітей від 6 до 18 років – 16 998 гривень (6×2 833 гривень);

для дітей 18-23 років – 16 104 гривень (6×2 684 гривень).

На ринку пального буде здорожчання

У жовтневому інфляційному звіті НБУ зазначив, що пальне продовжить дорожчати у наступному році, хоча це й відбуватиметься повільнішими темпами – до 20%.

З іншого – очікуване повернення системи оподаткування пального на довоєнний рівень зберігатиме ціни високими,

– додали там.

Нагадаємо, що у листопаді 2022 року пальне подорожчало на 59,4% у річному вимірі та на 1,3% у місячному. Зростання цін відбулося через підвищення витрат бізнесу та посилення попиту на пальне на тлі перебоїв з електропостачанням.

Крім того, українцям не варто очікувати дефіциту на пальне, яку було цієї весни. Про це каже Сергій Куюн, директор Консалтингової групи "А-95".

За його словами, дефіцит виник в Україні через те, що росіяни зруйнували 100% постачань і відповідно Україна не мала ні досвіду постачання з Європи, ні контрактів, ні транспорту.

У Європейців не було ресурсів під нас, тому що ніхто на нас не розраховував, бо нас ніколи не було на тому ринку. Зараз це все працює, в нас кількість бензовозів цьогоріч зросла більш ніж у три рази. У нас і залізниця працює нормально. Всі мають контракти. Всі знають куди бігти й кому дзвонити. Тому я взагалі виключаю вірогідність якихось таких рецидивів в тій чи іншій формі,

– додав експерт.

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Що буде з цінами на житло

Зверніть увагу, що цього року найбільше подорожчало житло у західних областях України. За минулий рік ціна за метр квадратний у новобудові зросла:

у Києві – на 12 555 гривень (на 32%);

у Львові – на 19 021 гривню (на 75%);

в Одесі – на майже 13 000 гривень (на 49%);

Натомість у Харкові лише на 7 350 гривень (на 29%).

Окрім Львова, також найбільше подорожчало житло в Ужгороді (+70%) та Чернівцях (+69%).

Фактори, які можуть позитивно повпливати на загальну ситуацію на ринку первинного житла у 2023 році:

прогнозований і контрольований рівень інфляції,

зниження собівартості будівництва шляхом конкурентної вартості будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт,

зростання доходів громадян,

ефективна політика країни з відновлення економіки та залучення інвестицій (це насамперед кредитування девелоперів під 3–5%),

збільшення рівня попиту, можливість для широких верств населення стати власником житла за допомогою пільгової іпотеки.

Співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов у коментарі розповів, що попри те, що забудовники суттєво збільшили вартість на тлі нульового попиту, реальний покупець за умови повної сплати вартості квартир, може і надалі розраховувати на суттєві знижки в розмірі від 10% до 20%. І з великою долею вірогідності дана тенденція триватиме наступні 3 місяці.

Тарифи майже не зміняться

Холодна вода та водовідведення;

Тарифи на воду та водовідведення у 2023 році не подорожчає. Ціна водовідведення та водопостачання у найбільших містах України:

Інфоксводоканал (Одеса): 42,24 гривні (21,94/20,28)

Київводоканал: 39,28 гривні (21,69/17,59)

Дніпроводоканал: 37,36 гривні (22,57/14,79)

Львівводоканал: 29,12 гривні (19,44/9,68)

Харківводоканал – 24,52 гривні (13,36/7,07);

Зазначимо, що тарифи на воду в Харківській, Миколаївській та Херсонській областях, які сильно постраждали від бойових дій, переглядатися не будуть.

Електроенергія;​

Ціни на електроенергію залишилися зафіксованими від початку 24 лютого. Відтак, нинішні ціни будуть дійсні принаймні до 31 березня 2023 року. Далі – можливі зміни.

Зараз фіксований тариф становить:

для індивідуальних побутових споживачів – 1,44 гривні за кіловат-годину при споживанні до 250 кіловатів на місяць;

1,68 гривні за кіловат-годину – понад 250 кіловатів на місяць;

1,68 гривні за кіловат-годину незалежно від обсягу споживання – для колективних побутових споживачів, гуртожитків та для юридичних осіб, які є власниками або балансоутримувачами майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб.

Важливо, що у грудні НКРЕКП прийняла рішення мінімально скоригувати тарифи на електроенергію для підприємців. Відтак, збільшення для непобутових споживачів становить близько 15 копійок за кіловат-годину.

Газ;

Щодо тарифів на газ, то ситуація з ними майже така ж, як і з електроенергією. Тобто до кінця цього опалювального сезону нічого змінюватися не буде.

Натомість голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що теперішня ціна на газ в Україні є невиправдано низькою. На його думку, тарифи можуть бути переглянуті у квітні 2023 року.

Які тарифи діють зараз:

Ціна тарифного плану "Фіксований" ("Нафтогаз") – 7,96 гривні за метр кубічний з ПДВ.

"Енерджі Трейд Груп" (ETG) – 7,79 гривні;

"Закарпаттяенергозбут" – 7,98 гривні;

"Львівенергозбут" – 8,20 гривні;

"Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні;

"Київські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні.

Чи буде Україна зі світлом у Новому році

Цієї зими українцям слід очікувати, що стабільне електропостачання буде залежати від двоє чинників:

Відсутність нових масових обстрілів та катастрофічних руйнувань критичної інфраструктури;

Юрій Щедрін, аналітик "Центру розвитку міст", додає, що у такому разі вже навесні 2023 року енергосистема України може стабілізуватися. Якщо ж обстріли продовжаться, то можливі блекаути на декілька днів в залежності від пошкоджень.

Хороша погода;

Наявність тепло погоди сприятиме меншому використанню газу та електроенергії.

За словами експерта, якщо все ж блекаут трапиться, до того ж, це відбудеться при серйозній міносовій погоді, це насамперед вплине на населення. Адже опалення може не бути довгий час.

Проте хочу зазначити, що в українців вже є чималий досвід у таких ситуаціях. Ми бачимо, що генерація вже не настільки просідає, як це було на початку, особливо атомна,

– додає Щедрін.

Цікаво, що відновитися частково українська енергосистема може вже наступного літа. Але за оцінками директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, повне відновлення, тобто до стану, в якому українська енергосистема перебувала до війни, знадобиться близько 2 років.

А перехід на електроенергію більше енергофективну, зелену і таку, що більше орієнтується на відновлювальні джерела – від 2 до 3 років.