Ціни на продукти до зимових свят зросли. Про це наголошують продавці на ринку "Привоз", що в Одесі.

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Крім того, за словами головного експерта управління аналізу системних ризиків Департаменту фінансової стабільності НБУ Андрія Блінова, ціна на новорічний стіл у цьому році підвищиться на 40 – 50% у порівнянні з торішньою вартістю.

Які продукти подорожчали найбільше

Найбільше подорожчали яйця та цитрусові. На їхню ціну повпливали проблеми з логістикою та курсом долара.

Мандарини – коштують на одеському ринку близько 80 гривень;

Такої ціни, як 80, у нас не було ніколи. Зараз у нас є не така красива – 55 гривень. У дівчат стоїть і 80, і 75. Дешевше 75 на ринку рідко коли зустрінеш. Лимони, мандарини — думаю, буде ще подорожчання. Немає стільки товару, скільки є попит,

— розповіла Суспільному продавчиня Катерина.

Цибуля та морква – ціна на них зросла з 25 до 35 гривень за кілограм;

– ціна на них зросла з 25 до 35 гривень за кілограм; Буряк — з 15 – 20 до 25 гривень;

— з 15 – 20 до 25 гривень; Картопля – ціна не змінилася і становить близько 20 гривень;

– ціна не змінилася і становить близько 20 гривень; М'ясо курки – зросла на дві-три гривні;

Філейка на дві гривні здорожчала, курка на три гривні. Тобто на гривню-дві, не сильно здорожчало,

— каже продавчиня Валентина.

Скумбрія – з 60 гривень її вартість піднялася до 70;

Салат олів'є вийде дорожчим

Через те, що ціни на усі продукти, що входять у склад новорічного салату зросли, вартість його буде дорожчою, ніж торік.

До прикладу, майонез з 26 гривень подорожчав до 37 гривень за 300 грамів. А яйця за десяток коштують від 63 до 90 гривень.

Для того, щоб приготувати хоча б 5—6 страв до столу, прийдеться віддати не менше 2 тисяч гривень.

А якщо хтось захоче купити якихось цитрусів, алкоголь, то це ще, звичайно, більше. Дві тисячі — це нормально, але, думаю, замало сьогодні,

— пояснила продавчиня Надія.

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