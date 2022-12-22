Ціни на продукти до зимових свят зросли. Про це наголошують продавці на ринку "Привоз", що в Одесі.
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Крім того, за словами головного експерта управління аналізу системних ризиків Департаменту фінансової стабільності НБУ Андрія Блінова, ціна на новорічний стіл у цьому році підвищиться на 40 – 50% у порівнянні з торішньою вартістю.
Які продукти подорожчали найбільше
Найбільше подорожчали яйця та цитрусові. На їхню ціну повпливали проблеми з логістикою та курсом долара.
- Мандарини – коштують на одеському ринку близько 80 гривень;
Такої ціни, як 80, у нас не було ніколи. Зараз у нас є не така красива – 55 гривень. У дівчат стоїть і 80, і 75. Дешевше 75 на ринку рідко коли зустрінеш. Лимони, мандарини — думаю, буде ще подорожчання. Немає стільки товару, скільки є попит,
— розповіла Суспільному продавчиня Катерина.
- Цибуля та морква – ціна на них зросла з 25 до 35 гривень за кілограм;
- Буряк — з 15 – 20 до 25 гривень;
- Картопля – ціна не змінилася і становить близько 20 гривень;
- М'ясо курки – зросла на дві-три гривні;
Філейка на дві гривні здорожчала, курка на три гривні. Тобто на гривню-дві, не сильно здорожчало,
— каже продавчиня Валентина.
- Скумбрія – з 60 гривень її вартість піднялася до 70;
Салат олів'є вийде дорожчим
Через те, що ціни на усі продукти, що входять у склад новорічного салату зросли, вартість його буде дорожчою, ніж торік.
До прикладу, майонез з 26 гривень подорожчав до 37 гривень за 300 грамів. А яйця за десяток коштують від 63 до 90 гривень.
А якщо хтось захоче купити якихось цитрусів, алкоголь, то це ще, звичайно, більше. Дві тисячі — це нормально, але, думаю, замало сьогодні,
— пояснила продавчиня Надія.
До теми Ціна новорічного столу може зрости вполовину відносно минулого року
Вихідні та святкові дні у січні 2023
- 1 січня – Новий рік (вихідний);
- 6 січня – Святий вечір (вихідний);
- 7 січня – Різдво Христове (за юліанським календарем, вихідний);
- 8 січня – Пресвятої Богородиці Марії;
- 9 січня – Святого апостола Стефана;
- 13 січня – Віддання Різдва Христового (Меланії);
- 14 січня – Старий Новий рік (Василя);
- 18 січня – Другий Святий вечір (Щедрий вечір);
- 19 січня – Хрещення Господнє або Йордан;
- 20 січня – Івана Хрестителя.