У скільки обійдеться новорічний стіл

За словами головного експерта управління аналізу системних ризиків Департаменту фінансової стабільності НБУ Андрія Блінова, ціна на новорічний стіл у цьому році підвищиться на 40 – 50% у порівнянні з торішньою вартістю.

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Чи не єдиний показник – це показник інфляції, і ми бачимо, що за підсумками року загалом інфляція становитиме близько 30%. Однак ми повинні пам'ятати, що тут витрати з акцентом передусім на продовольчі товари й сезонні. В принципі, як ми бачимо, цього року самі харчові продукти, які є елементами новорічного столу, включаючи яйця, здорожчали більше, і можна говорити про зростання витрат десь в межах 40 – 50%

– розповів Блінов.

Він додав, що такі самі прогнози стосуються і цін на новорічний декор у цьому році.

Нагадаємо, минулого року інфляція склала 6,4% до грудня 2020.

Індекс олів'є

Блінов зазначив, що перед Новим роком особливо стрімко зростають необхідні продукти столу – молочні продукти, яйця та м'ясо.

Можна говорити, що індекс цих цін буде десь цього року близько 40-45%. Більш точна інформація буде після 20 грудня, тому що є традиційне новорічне цінове ралі, яке поки що цього року ще не спостерігаємо. Воно буде ближче до Миколая, після 19 грудня спостерігається. Тому що такі окремі товари, як сири, яйця, м'ясо, можуть стрімко зростати саме в новорічний період. Станом на зараз я не бачу сильних сезонних стрибків,

– сказав економіст.

Блінов додав, що сезонне підвищення цін, ймовірно, відбудеться уже ближче до свята, коли люди згадають про святкування Нового року. Нагадаємо, торік вартість новорічного столу для чотирьох людей за різними підрахунками складала від 1800 до 2500 гривень.

Календар вихідних і святкових днів у січні 2023

1 січня – Новий рік (вихідний);

6 січня – Святий вечір (вихідний);

7 січня – Різдво Христове (за юліанським календарем, вихідний);

8 січня – Пресвятої Богородиці Марії;

9 січня – Святого апостола Стефана;

13 січня – Віддання Різдва Христового (Меланії);

14 січня – Старий Новий рік (Василя);

18 січня – Другий Святий вечір (Щедрий вечір);

19 січня – Хрещення Господнє або Йордан;

20 січня – Івана Хрестителя;

25 січня – Великомучениці Тетяни.