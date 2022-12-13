Во сколько обойдется новогодний стол

По словам главного эксперта управления анализа системных рисков Департамента финансовой стабильности НБУ Андрея Блинова, цена на новогодний стол в этом году повысится на 40-50% по сравнению с прошлогодней стоимостью.

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Едва ли не единственный показатель – это показатель инфляции, и мы видим, что по итогам года в целом инфляция составит около 30%. Однако мы должны помнить, что здесь расходы с акцентом, прежде всего, на продовольственные товары и сезонные. В принципе, как мы видим, в этом году сами пищевые продукты, являющиеся элементами новогоднего стола, включая яйца, подорожали больше, и можно говорить о росте расходов где-то в пределах 40-50%.

– рассказал Блинов.

Он добавил, что такие же прогнозы касаются и цен на новогодний декор в этом году.

Напомним, в прошлом году инфляция составила 6,4% к декабрю 2020 г.

Индекс оливье

Блинов отметил, что перед Новым годом особенно быстро растут необходимые продукты стола – молочные продукты, яйца и мясо.

Можно говорить, что индекс этих цен будет где-то в этом году около 40-45%. Более точная информация после 20 декабря, потому что есть традиционное новогоднее ценовое ралли, которое пока в этом году еще не наблюдаем. Он будет ближе к Николаю, после 19 декабря наблюдается. Потому что такие отдельные товары, как сыры, яйца, мясо могут стремительно расти именно в новогодний период. По состоянию на данный момент я не вижу сильных сезонных прыжков,

– сказал экономист.

Блинов добавил, что сезонное повышение цен предположительно состоится уже ближе к празднику, когда люди вспомнят о праздновании Нового года. Напомним, в прошлом году стоимость новогоднего стола для четырех человек по разным подсчетам составляла от 1800 до 2500 гривен.

Календарь выходных и праздничных дней в январе 2023 года

1 января – Новый год (выходной);

6 января – Святой вечер (выходной);

7 января – Рождество Христово (по юлианскому календарю, выходной);

8 января – Пресвятой Богородицы Марии;

9 января – Святого апостола Стефана;

13 января – Предание Рождества Христова (Мелании);

14 января – Старый Новый год (Василия);

18 января – Второй Святый вечер (Щедрый вечер);

19 января – Крещение Господне или Иордан;

20 января – Иоанна Крестителя;

25 января – Великомученицы Татьяны.