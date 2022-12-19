Це те, що чекає на нас наступного року. Таку думку 24 каналу висловив економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
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Ціни на продовольчі товари дедалі зростатимуть
За словами економіста, цього року інфляція буде десь близько 30%, а наступного року зростання цін продовжиться і нас чекає 28% зростання. Однак, варто розуміти, що це є середньою цифрою.
Цього року ми матимемо десь під 30% загальної середньої інфляції, а споживчий кошик зросте до близько 40%. Вже зараз є 37 – 38%, тож варто очікувати більшого росту цін на продовольчі товари,
– зауважив Пендзин.
На які продукти ціни зростуть найшвидше
Пендзин додав, що попри всі негаразди влада країни тримає вартість енергоносіїв для населення на рівні 1,68 грн/кВт*год. Крім того, ціна на газ щонайменше до кінця опалювального сезону становитиме 7,99 за кубометр блакитного палива. Водночас ціни на продовольчі продукти ростуть щодня, тому вартість споживчого кошика і зросла більше.
"Напевно нас чекає те саме наступного року – споживчий кошик буде швидше рости. Причому абсолютними лідерами будуть овочі", – підкреслив економіст.
Пендзин спрогнозував, на які продукти найбільше зростуть ціни у 2023 році: дивіться відео
На його думку, найшвидше у 2023 році ціни зростуть на такі групи продуктів:
- овочі;
- яйця;
- зернова група.
Економічні прогнози на 2023 рік: коротко
- Курс долара наступного року, за оптимістичним сценарієм, може сягнути не більше 40,5 гривні. Проте за песимістичним прогнозом долар може перевалити й за 50 гривень. Аналітики Focus Economics S.L.U. очікують, що у такому разі НБУ ще зберігатиме фіксований курс гривні певний час для забезпечення фінансової стабільності.
- Максимальне значення курсу долара може становити: 51 гривню – у 2023 році та 54 гривні – у 2024. Однак, показники лише прогноз. Через нестабільність в країні внаслідок війни усе може докорінно змінитися залежно від подій.
- Ціна пального суттєво зросла від початку повномасштабної війни. У жовтневому інфляційному звіті НБУ зазначив, що пальне продовжить дорожчати у наступному році, хоча це й відбуватиметься повільнішими темпами – до 20%.