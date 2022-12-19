Це те, що чекає на нас наступного року. Таку думку 24 каналу висловив економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Ціни на продовольчі товари дедалі зростатимуть

За словами економіста, цього року інфляція буде десь близько 30%, а наступного року зростання цін продовжиться і нас чекає 28% зростання. Однак, варто розуміти, що це є середньою цифрою.

Цього року ми матимемо десь під 30% загальної середньої інфляції, а споживчий кошик зросте до близько 40%. Вже зараз є 37 – 38%, тож варто очікувати більшого росту цін на продовольчі товари,

– зауважив Пендзин.

На які продукти ціни зростуть найшвидше

Пендзин додав, що попри всі негаразди влада країни тримає вартість енергоносіїв для населення на рівні 1,68 грн/кВт*год. Крім того, ціна на газ щонайменше до кінця опалювального сезону становитиме 7,99 за кубометр блакитного палива. Водночас ціни на продовольчі продукти ростуть щодня, тому вартість споживчого кошика і зросла більше.

"Напевно нас чекає те саме наступного року – споживчий кошик буде швидше рости. Причому абсолютними лідерами будуть овочі", – підкреслив економіст.

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На його думку, найшвидше у 2023 році ціни зростуть на такі групи продуктів:

овочі;

яйця;

зернова група.

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