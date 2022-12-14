Як війна трансформувала ринок нерухомості

Дії на фронті безпосередньо впливають на ринок нерухомості. Важливо, що значні перемоги української армії, як-от повернення Херсону, безумовно дають надію і допомагають людям прийняти рішення щодо купівлі нерухомості. І навпаки – загострення на полі бою знижують спроможність населення.

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Нагадуємо, що в серпні 2022 року середня вартість житла на первинному ринку нерухомості знизилася на 10% в доларовому еквіваленті в порівнянні з січнем 2022 року і становила 669 доларів за квадратний метр. У західних областях вартість впала в середньому на 10–15%, в центральній частині 15–20%, на Сході України – від 30% і більше.

Як розповідає Юрій Піта, у порівнянні з серпнем-вереснем, дані за жовтень не мають суттєвих змін щодо купівлі житла, тобто попит несуттєвий. У той час, на окремі сегменти, як-от нерухомість у розмірі 50–70 тисяч доларів та дешевше, попит залишається.

Те, що дорожче, люди не ризикують купувати. Варто зауважити, що попит залишається на Заході України, що не можна сказати за Центр,

– ще раніше розповів у коментарі 24 каналу Юрій Піта.

Ситуація зимою на ринку нерухомості, за прогнозами Піти, буде без зростання цін. І хоч збільшення вартості було з серпня по жовтень, та у зимовий період вони, ймовірно, знизяться на 10%.

Ціни на квартири: на скільки зросли за минулий рік

Найбільше подорожчало житло у західних областях України. Цікаво, що за минулий рік ціна за метр квадратний у новобудові зросла:

у Києві – на 12 555 гривень (на 32%);

у Львові – на 19 021 гривню (на 75%);

в Одесі – на майже 13 000 гривень (на 49%);

Натомість у Харкові лише на 7 350 гривень (на 29%).

Окрім Львова, також найбільше подорожчало житло в Ужгороді (+70%) та Чернівцях (+69%).

Як змінилися побажання клієнтів

Пріоритети щодо квартир змінилися. За словами Юрія Піти зараз більше шукають квартири на низьких поверхах, адже ліфт може не працювати через відсутність енергопостачання.

Також у пріоритеті є квартири, що забезпечені газопостачанням. Не такі популярні квартири без газу та на високих поверхах. Відповідно, ціна на них буде знижуватися.

Заміська нерухомість дещо стала популярніша. Якщо є генератор, чи автономне опалення, населення також готове орендувати таке житло. Тільки ціни на такі будинки будуть вищі.

Звертатимуть увагу на розташування об'єкта. До прикладу, чи розташоване житло біля критичної інфраструктури.

Чи витримає ринок нерухомості 2023 рік

Зараз ризики для забудовників та інвесторів чи не найбільші за останні 15 років. Через банкрутство та низку факторів, які пов'язані з повномасштабним вторгнення, забудовники не в силах не лише розпочинати нові проєкти, а ще й вчасно завершувати ЖК, будівництво яких триває ще з 2021 року.

На додаток, покупці не мають достатньо фінансів для придбання житла, або ж, через непрогнозованість війни, притримують їх до кращих часів.

Проте існує ціла низка факторів, що можуть позитивно повпливати на загальну ситуацію на ринку первинного житла у 2023 році:

прогнозований і контрольований рівень інфляції,

зниження собівартості будівництва шляхом конкурентної вартості будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт,

зростання доходів громадян,

ефективна політика країни з відновлення економіки та залучення інвестицій (це насамперед кредитування девелоперів під 3–5%),

збільшення рівня попиту, можливість для широких верств населення стати власником житла за допомогою пільгової іпотеки.

До теми В умовах обстрілів та блекауту: що переживає український ринок нерухомості

Як зазначив у коментарі 24 каналу співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов, всі перелічені фактори варто сприймати лише в повній зв’язці між собою.

Володимир Семенцов Співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Немає єдиного критерію, який би став, так би мовити, авангардним і потягнув за собою покупців. Наразі можемо говорити про те, що війна і пов’язана з нею невизначеність, суттєве зниження доходів громадян, проблеми з енергопостачанням, неможливість скористатися програмами з розтермінування забудовників чи доступною іпотекою, а також завеликі ризики втратити кошти, не отримавши житло через низьку фінансову спроможність забудовників завершити свої об’єкти, і насамкінець здорожчання собівартості житла, що позначилося на цінах (у гривневому еквіваленті метр квадратний зріс в ціні більш як на 40–50%) є найголовнішими стримувачами попиту.

Точкою відліку для потенційних покупців може стати, як мінімум, завершення війни перемогою України. Лише тоді будь-які програми з доступної іпотеки можуть більш менш ефективно запрацювати.

Крім того, у першій половині 2023 року можливе часткове поновлення попиту, але в межах лише 10–15% порівняно з березнем-квітнем 2022 року.

Що буде з цінами на нерухомість

На зростання собівартості житла впливає кількість громадян, що мають змогу стати власниками власних осель.

Попри те, що забудовники суттєво збільшили вартість на тлі нульового попиту, реальний покупець за умови повної сплати вартості квартир, може і надалі розраховувати на суттєві знижки в розмірі від 10% до 20%. І з великою долею вірогідності дана тенденція триватиме наступні 3 місяці.

Семенцов додає, що за нульового попиту забудовники шукатимуть можливість, по-перше, знайти кошти для завершення розпочатих об’єктів. По-друге, поки що немає єдиного алгоритму того, як на тлі збільшення собівартості будівництва стримати зростання цін.

Вочевидь, забудовникам доведеться значно зменшити свій прибуток, але психологічно вони явно до цього ще не готові. Але я схильний вважати, що не варто очікувати ажіотажу серед покупців. Придбання житла на первинному ринку без кредитування під 3–5% забудовників та без дешевої іпотеки може розвиватися повільно,

– каже співрозмовник.

І головне: закони економіки ніхто не скасовував, за нульового попиту будь-яке зростання цін є безглуздям.