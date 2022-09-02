Як повідомляють на сайті dom.ria, в серпні 2022 року середня вартість житла на первинному ринку нерухомості знизилася на 10% в доларовому еквіваленті в порівнянні з січнем 2022 року і становить 669 доларів за квадратний метр.
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Що відбувається з ціною на житло в Україні
Юрій Піта, президент асоціації нерухомості України, розповів 24 каналу, що ціна знизилася в усіх регіонах України.
Якщо говорити про вартість житла в розрізі регіонів, або групи регіонів, то вона залежатиме від проценту готовності об’єкта. На сьогодні на ринку новобудов в першу чергу продаються практично готові об’єкти. Вартість по таких об’єктах знизилась в усіх регіонах України.
За його словами, у західних областях вартість впала в середньому на 10 – 15%, в центральній частині 15 – 20%, на сході України – від 30% і більше.
Чого очікувати українцям, які хочуть придбати житло
За словами експерта, суттєвого зниження вартості не очікується, проте багато що буде залежати від ситуації в країні.
На сьогодні об’єкти в новобудовах не користуються великою популярністю у покупців, пошук більше направлений на готові об’єкти з ремонтом. Проте, якщо хороша локація і вартість, покупець готовий розглядати варіанти та робити ремонт.
Підтримати первинний ринок має держава, яка може викуповувати готові об’єкти у забудовників, передаючи їх надалі громадянам, які втратили житло. Для цього необхідно розробити й запровадити державні програми по такому викупу і передачі.
– додав Юрій Піта.
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Середня ціна житла в Україні
За даними dom.ria, ціна за квадратний метр в Україні коливається від 25 тисяч гривень до 50 тисяч гривень:
- Проте, найдорожчою є середня ціна за метр квадратний у Києві – аж 76 633 гривень;
- Після Києва, найдорожчою є вартість квартири у Львові – 49 159 гривень за метр квадратний;
- Одинакова ціна в Одесі та Ужгороді за житло – 40 762 гривень;
- Найдешевшою виявилася ціна за метр квадратний в Івано-Франківську – 24 498 гривень;