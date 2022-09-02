Як повідомляють на сайті dom.ria, в серпні 2022 року середня вартість житла на первинному ринку нерухомості знизилася на 10% в доларовому еквіваленті в порівнянні з січнем 2022 року і становить 669 доларів за квадратний метр.

Зверніть увагу! В доларах ціни впали на житло, але через девальвацію національної валюти у гривні житло подорожчало.

Читайте також Ексклюзивно для читачів 24 каналу: як отримати бонус від криптобіржі Bybit

Що відбувається з ціною на житло в Україні

Юрій Піта, президент асоціації нерухомості України, розповів 24 каналу, що ціна знизилася в усіх регіонах України.

Юрій Піта Президент асоціації нерухомості України Якщо говорити про вартість житла в розрізі регіонів, або групи регіонів, то вона залежатиме від проценту готовності об’єкта. На сьогодні на ринку новобудов в першу чергу продаються практично готові об’єкти. Вартість по таких об’єктах знизилась в усіх регіонах України.

За його словами, у західних областях вартість впала в середньому на 10 – 15%, в центральній частині 15 – 20%, на сході України – від 30% і більше.

Чого очікувати українцям, які хочуть придбати житло

За словами експерта, суттєвого зниження вартості не очікується, проте багато що буде залежати від ситуації в країні.

На сьогодні об’єкти в новобудовах не користуються великою популярністю у покупців, пошук більше направлений на готові об’єкти з ремонтом. Проте, якщо хороша локація і вартість, покупець готовий розглядати варіанти та робити ремонт.

Підтримати первинний ринок має держава, яка може викуповувати готові об’єкти у забудовників, передаючи їх надалі громадянам, які втратили житло. Для цього необхідно розробити й запровадити державні програми по такому викупу і передачі.

– додав Юрій Піта.

До теми Як війна вплинула на вартість житла на Заході України

Середня ціна житла в Україні

За даними dom.ria, ціна за квадратний метр в Україні коливається від 25 тисяч гривень до 50 тисяч гривень:

Проте, найдорожчою є середня ціна за метр квадратний у Києві – аж 76 633 гривень;

Після Києва, найдорожчою є вартість квартири у Львові – 49 159 гривень за метр квадратний;

Одинакова ціна в Одесі та Ужгороді за житло – 40 762 гривень;

Найдешевшою виявилася ціна за метр квадратний в Івано-Франківську – 24 498 гривень;

Стартовий капітал – критично важливий компонент інвестиції. 24 канал спільно з криптобіржею Bybit запускає ексклюзивну акцію лише для читачів 24tv.ua – отримайте бонус для своєї першої криптоінвестиції.