Как сообщают на сайте dom.ria, в августе 2022 года средняя стоимость жилья на первичном рынке недвижимости снизилась на 10% в долларовом эквиваленте по сравнению с январем 2022 года и составляет 669 долларов за квадратный метр.

Обратите внимание! В долларах цены упали на жилье, но из-за девальвации национальной валюты в гривне жилье подорожало.

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Что происходит с ценой на жилье в Украине

Юрий Пита, президент ассоциации недвижимости Украины, рассказал 24 каналу, что цена снизилась во всех регионах Украины.

Юрий Пита Президент ассоциации недвижимости Украины Если говорить о стоимости жилья в разрезе регионов или группы регионов, то она будет зависеть от процента готовности объекта. На сегодняшний день на рынке новостроек в первую очередь продаются практически готовые объекты. Стоимость по таким объектам снизилась во всех регионах Украины.

По его словам, в западных областях стоимость упала в среднем на 10 – 15%, в центральной части 15 – 20%, на востоке Украины – от 30% и более.

Чего ждать украинцам, желающим приобрести жилье

По словам эксперта, существенного снижения стоимости не ожидается, однако многое будет зависеть от ситуации в стране.

На сегодняшний день объекты в новостройках не пользуются большой популярностью у покупателей, поиск больше направлен на готовые объекты с ремонтом. Однако если хорошая локация и стоимость, покупатель готов рассматривать варианты и делать ремонт.

Поддержать первичный рынок должно государство, которое может выкупать готовые объекты у застройщиков, передавая их в дальнейшем гражданам, потерявшим жилье. Для этого необходимо разработать и внедрить государственные программы по такому выкупу и передаче,

– добавил Юрий Пита.

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Средняя цена жилья в Украине.

По данным dom.ria, цена за квадратный метр в Украине колеблется от 25 тысяч гривен до 50 тысяч гривен:

Однако самая дорогая средняя цена за метр квадратный в Киеве – аж 76 633 гривен;

После Киева, самая высокая стоимость квартиры во Львове – 49 159 гривен за метр квадратный;

Одинаковая цена в Одессе и Ужгороде за жилье – 40 762 гривен;

Самой дешевой оказалась цена за квадратный метр в Ивано-Франковске – 24 498 гривен;

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