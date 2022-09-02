Как сообщают на сайте dom.ria, в августе 2022 года средняя стоимость жилья на первичном рынке недвижимости снизилась на 10% в долларовом эквиваленте по сравнению с январем 2022 года и составляет 669 долларов за квадратный метр.
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Что происходит с ценой на жилье в Украине
Юрий Пита, президент ассоциации недвижимости Украины, рассказал 24 каналу, что цена снизилась во всех регионах Украины.
Если говорить о стоимости жилья в разрезе регионов или группы регионов, то она будет зависеть от процента готовности объекта. На сегодняшний день на рынке новостроек в первую очередь продаются практически готовые объекты. Стоимость по таким объектам снизилась во всех регионах Украины.
По его словам, в западных областях стоимость упала в среднем на 10 – 15%, в центральной части 15 – 20%, на востоке Украины – от 30% и более.
Чего ждать украинцам, желающим приобрести жилье
По словам эксперта, существенного снижения стоимости не ожидается, однако многое будет зависеть от ситуации в стране.
На сегодняшний день объекты в новостройках не пользуются большой популярностью у покупателей, поиск больше направлен на готовые объекты с ремонтом. Однако если хорошая локация и стоимость, покупатель готов рассматривать варианты и делать ремонт.
Поддержать первичный рынок должно государство, которое может выкупать готовые объекты у застройщиков, передавая их в дальнейшем гражданам, потерявшим жилье. Для этого необходимо разработать и внедрить государственные программы по такому выкупу и передаче,
– добавил Юрий Пита.
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Средняя цена жилья в Украине.
По данным dom.ria, цена за квадратный метр в Украине колеблется от 25 тысяч гривен до 50 тысяч гривен:
- Однако самая дорогая средняя цена за метр квадратный в Киеве – аж 76 633 гривен;
- После Киева, самая высокая стоимость квартиры во Львове – 49 159 гривен за метр квадратный;
- Одинаковая цена в Одессе и Ужгороде за жилье – 40 762 гривен;
- Самой дешевой оказалась цена за квадратный метр в Ивано-Франковске – 24 498 гривен;