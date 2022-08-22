Как рассказал 24 каналу Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, цены на Западе не выросли, даже наоборот, есть определенное падение от довоенных (около 10%). Положительную динамику показывают только Закарпатье и Ивано-Франковск.

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Почему переселенцы не едут покупать жилье во Львове?

Известно, что Львов всегда был дороже других западных городов. Именно поэтому львовские цены не всегда по карману.

Юрий Пита президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Переселенцы действительно изучают более дешевые варианты в других городах Западной Украины. Наверное, не правильно сказать, что украинцы обходят Львов, просто ищут варианты под свой бюджет. У кого больше денег, будет покупать во Львове, все же большой город с большей деловой активностью. Доля покупателей-переселенцев сейчас не очень велика, 15 – 20% от общего количества сделок.

Цены на аренду жилья

Медианная стоимость аренды в столице упала на 54,6% в долларе или на 35% в гривне.

По данным dom.ria, дороже всего снимать жилье на сегодня в Ужгороде (24 576 гривны) и Львове (20 476 гривны). Самое дешевое жилье можно снять в Ровно – всего за 8 764 гривны.

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Как сообщил ранее эксперт, стоимость жилья в западных регионах уменьшились против марта, апреля.

Прогнозы по аренде на осень

Юрий Пита отметил, что аренда жилья может повыситься в таких городах как Киев и Одесса, а вот в западных регионах наоборот стабилизируется.

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