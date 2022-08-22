Як розповів 24 каналу Юрій Піта, президент Асоціації фахівців з нерухомості України, ціни на Заході не зросли, навіть навпаки є певне падіння від довоєнних (близько 10%). Позитивну динаміку показують тільки Закарпаття та Івано-Франківськ.
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Чому переселенці не їдуть купувати житло у Львові
Відомо, що Львів завжди був дорожчим за інші західні міста. Саме тому львівські ціни не завжди по кишені.
Переселенці дійсно вивчають більш дешеві варіанти в інших містах західної України. Напевно не правильно сказати, що українці оминають Львів, просто шукають варіанти під свій бюджет. Хто має більше грошей, буде купувати у Львові, все ж таки велике місто з більшою діловою активністю. Частка покупців-переселенців зараз не дуже велика, 15 – 20% від загальної кількості угод.
Ціни на оренду житла
- Медіанна вартість оренди в столиці впала на 54,6% в доларі або на 35% в гривні.
- За даними dom.ria, найдорожче винаймати житло на сьогодні в Ужгороді (24 576 гривні) та Львові (20 476 гривні). Найдешевше житло можна винайняти у Рівному – всього за 8 764 гривні.
Цікаво Як українцям підготуватися до зими
Як повідомив раніше експерт вартість житла в західних регіонах зменшилися проти березня, квітня.
Прогнози щодо оренди на осінь
- Юрій Піта зауважив, що оренда житла може підвищитись в таких містах, як Києві та Одеса, а от у західних регіонах навпаки стабілізується.