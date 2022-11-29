У порівнянні з серпнем-вереснем, дані за жовтень щодо купівлі житла не мали суттєвих змін. Проте яка зараз ситуація на ринку, читайте далі.

До теми Ціни знизились, а попит не суттєвий, але є: що з ринком нерухомості в Україні

Що буде з ринком у грудні

Як розповідає Юрій Піта, президент асоціації нерухомості України, зараз сезон оренди доволі неактивний. Це традиційно, що у листопаді та грудні він знижується.

Юрій Піта Президент асоціації нерухомості України Ця тенденція зберігається як у воєнний, так і у мирний період часу. Єдине, що зараз змінилися пріоритети в орендарів. Все-таки більше шукають квартири на низьких поверхах, адже ліфт може не працювати через відсутність енергопостачання. Також, у пріоритеті є квартири, що забезпечені газопостачанням. Певний сегмент квартир, це квартири без газу та на високих поверхах, вони зараз не такі популярні. Відповідно, ціна на них буде знижуватися.

Зверніть увагу, ще раніше експерт наголошував, що українці не готові продавати свою нерухомість тому, що не готові віддавати її дешевше, ніж очікували.

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Якому житлу надають перевагу українці

Очевидно, що заміська нерухомість дещо стала більш популярна. Якщо є генератор, чи автономне опалення, населення також готове орендувати таке житло. Тільки ціни на такі будинки будуть вищі.

Насправді населення вже звикло до цих масових атак. Люди вже не так реагують і будуть шукати нерухомість незалежно від блекауту чи масових атак. Знову ж таки, звертатимуть увагу на розташування об'єкта. До прикладу, чи розташоване житло біля критичної інфраструктури,

– наголошує експерт.

За прогнозами Піти, ціни зростати на нерухомість не будуть. Збільшення вартості було у серпні по жовтень. Можливо, вони у зимовий період знизяться на 10%, не більше.