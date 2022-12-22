Цены на продукты к зимним праздникам выросли. Об этом подчеркивают продавцы на рынке "Привоз" в Одессе.
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Кроме того, по словам главного эксперта управления анализа системных рисков Департамента финансовой стабильности НБУ Андрея Блинова, цена на новогодний стол в этом году повысится на 40-50% по сравнению с прошлогодней стоимостью.
Какие продукты подорожали больше всего
Больше всего подорожали яйца и цитрусовые. По их цене повлияли проблемы с логистикой и курсом доллара.
- Мандарины – стоят на одесском рынке около 80 гривен;
Такой цены как 80 у нас не было никогда. Сейчас у нас есть не такая красивая – 55 гривен. У девушек стоит и 80, и 75. Дешевле 75 на рынке редко когда встретишь. Лимоны, мандарины – думаю, будет еще подорожание. Нет столько товара, сколько спрос,
— рассказала Суспильному продавщице Екатерина.
- Лук и морковь – цена на них выросла с 25 до 35 гривен за килограмм;
- Свёкла - с 15 – 20 до 25 гривен;
- Картофель – цена не изменилась и составляет около 20 гривен;
- Мясо курицы – выросло на две-три гривны;
Филейка на две гривны подорожала, курица на три гривны. То есть на гривну-две, не сильно подорожало,
— говорит продавщица Валентина.
- Скумбрия – с 60 гривен ее стоимость поднялась до 70;
Салат оливье получится более дорогим
Из-за того, что цены на все продукты, входящие в состав новогоднего салата выросли, стоимость его будет дороже, чем в прошлом.
К примеру, майонез с 26 гривен подорожал до 37 гривен за 300 грамм. А яйца за десяток стоят от 63 до 90 гривен.
А если кто-то захочет купить каких-нибудь цитрусов, алкоголь, то это еще, конечно, больше. Две тысячи — это нормально, но, думаю, маловато сегодня,
— объяснила продавщица Надежда.
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Выходные и праздничные дни в январе 2023
- 1 января – Новый год (выходной);
- 6 января – Святой вечер (выходной);
- 7 января – Рождество Христово (по юлианскому календарю, выходной);
- 8 января – Пресвятой Богородицы Марии;
- 9 января – Святого апостола Стефана;
- 13 января – Предание Рождества Христова (Мелании);
- 14 января – Старый Новый год (Василия);
- 18 января – Второй Святый вечер (Щедрый вечер);
- 19 января – Крещение Господне или Иордан;
- 20 января – Иоанна Крестителя.