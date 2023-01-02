Уменьшится ли доход украинцев
В 2023 году не запланировано повышение минимальной зарплаты, несмотря на прогнозирование роста инфляции на 20 – 30%.
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- По проекту бюджета-2023 минимальная зарплата на следующий год повышаться не будет. Следовательно, она составит 6 700 гривен.
- В то же время средняя зарплата в 2023 году составит 18 261 гривну. В пояснительной записке к проекту госбюджета сообщают, что средняя зарплата вырастет, однако из-за инфляции в 28,4% реальная зарплата повысится всего на 1,4%.
В исследовании, которое проводили Gradus Research, по состоянию на сентябрь большинство украинцев продолжает декларировать уменьшение дохода с начала полномасштабного вторжения (77%), и лишь 3% указывают, что их доход увеличился.
- Однако особые изменения в стабильности дохода среди трудоустроенного населения не зафиксированы – 74% продолжают получать зарплату.
- В то же время почти половина (47%) трудоустроенных не уверена, будут ли они получать ее и дальше.
Какими будут пенсии в 2023 году
Правительство обычно закладывает повышение пенсий в бюджет, однако в связи с полномасштабной войной этого не произошло. Однако пенсионеров ждет индексация выплат. Также увеличится и трудовой стаж.
Минимальная и максимальная пенсия в 2023 году будет выглядеть следующим образом:
- 2 093 гривны – минимальная пенсия (1 прожиточный минимум для тех, кто потерял трудоспособность);
- 20 920 гривен – максимальная (10 прожиточных минимумов для тех, кто потерял трудоспособность).
Что касается стажа, то если в этом году достаточно было накопить 29 лет, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, то в 2023 году нужно будет иметь не менее 30 лет страхового стажа.
- Те, кто не будет иметь в 60 лет достаточно страхового стажа, смогут уйти на пенсию в 63 года при условии наличия стажа не менее 20 лет.
- Украинцы, страховой стаж которых будет составлять от 15 до 20 лет, смогут начать получать выплаты от государства в 65 лет.
- Если у кого-то будет менее 15 лет стажа, то по достижению 65 лет вместо пенсии сможет получать социальную помощь от государства.
Курс по 50 гривен – это реальность или миф
Доллар в последние несколько месяцев колеблется в диапазоне 40 – 41 гривны. Такая тенденция вполне ожидаема в условиях войны, говорят эксперты.
Поэтому по прогнозам, в первую неделю нового 2023 года следует ожидать таких же трендов по курсу американской валюты. То есть существенных изменений не будет.
В разговоре банкир Герман Марченко подчеркнул, что с января по февраль все же коридор валютного курса может стать немного шире, но не существенно – от 40 до 42 гривен.
Предугадать все невозможно, особенно то, что может произойти неожиданно и повлиять на конъюнктуру рынка. Однако возможные колебания курса в течение 2 первых месяцев года вряд ли превысят 3%,
– добавляет он.
Кого будут искать работодатели в 2023 году
Полномасштабная война довольно сильно повлияла на рынок труда. Сейчас в Украине вырос уровень безработицы и изменился вектор востребованных вакансий.
Как объясняет HR-специалист Валентина Гаврюшенко в комментарии 24 Каналу, рынок труда еще долго будет ощущать на себе последствия рецессии в экономике
В следующем году наиболее востребованными будут вакансии в сфере:
- торговля-продажи,
- производство,
- маркетинг,
- админперсонал и т.д.
Интересно, что рабочие места точно будут у программистов, логистов, водителей и психологов.
Чего ждать от налогов
Для предпринимателей в следующем году практического ничего не изменится. Все потому, что не возрастут показатели, к которым привязан ЕСВ и единый налог (ЕН). А вот налог в 2% от дохода отменят. Этого следует ожидать весной.
- ФЛП 1 группы : единый налог – 286,4 гривны (10% от 2 684 гривен); лимит годового дохода – 1 118 900 гривен, или 167 размеров минимальной зарплаты.
- ФЛП 2 группы : единый налог – 1 340 гривен (20% от 6 700 гривен); лимит годового дохода – 5 587 800 гривен, или 834 минимальных зарплат.
- ФЛП 3 группы : единый налог – 5% от суммы доходов для неплательщиков НДС, или 3% от суммы доходов для плательщиков НДС; лимит годового дохода – 7 818 900 гривен, или 1 167 минималок (одинаково для плательщиков и неплательщиков НДС).
В бюджете-2023 чиновники также оставили по-прежнему налог на доходы и прибыль, военный сбор. Они по-прежнему составят 18% и 1,5% соответственно. А вот размер акциза таки вырос:
- На табак налог составит 20% – 2 097,12 гривны за тысячу штук.
- На алкоголь тоже будет составлять 20% – 133,31 гривны за литр 100% спирта тысячи литров, акциз на пиво – 59,82 гривны за литр 100% спирта.
НДС на горючее:
- 52 евро – для автогаза,
- 100 – для горючего.
Алименты и соцвыплаты
Гарантированный государством размер алиментов, то есть минимальный – это 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Он назначается при условии, что у одного из родителей, который будет платить алименты, нет достаточно средств, чтобы делать большие выплаты.
В 2023 году эта сумма составит:
- для детей до 6 лет – 1 136 гривен;
- на ребенка от 6 до 18 лет – 1416 гривен;
- для детей 18 – 23 лет – 1 342 гривен.
Рекомендованные выплаты будут зависеть на 100% от прожиточного минимума. Их назначают, если один из родителей, котрый платит алименты, имеет достаточный доход:
- на ребенка до 6 лет будут выплачивать 2 272 гривен;
- на ребенка от 6 до 18 лет – 2 833 гривен;
- на ребенка от 18 до 23 лет (если учится на стационаре в вузе) – 2 684 гривен.
Также в течение 2023 года помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, составит:
- на ребенка до 6 лет – 4 544 гривен (2×2 272 гривен);
- на ребенка от 6 до 18 лет – 5 666 гривен (2×2 833 гривен).
А денежная помощь выпускникам среди детей-сирот:
- для детей до 6 лет – 13 632 гривен (6×2 272 гривен);
- для детей от 6 до 18 лет – 16 998 гривен (6×2 833 гривен);
- для детей 18 – 23 лет – 16 104 гривен (6×2 684 гривен).
На рынке горючего будет подорожание
В октябрьском инфляционном отчете НБУ отметил, что горючее продолжит дорожать в следующем году, хотя это будет происходить более медленными темпами – до 20%.
С другой стороны – ожидаемый возврат системы налогообложения горючего на довоенный уровень будет сохранять цены высокими,
– добавили там.
Кроме того, украинцам не стоит ожидать дефицита топлива, которое было этой весной. Об этом говорит Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы "А-95".
По его словам, дефицит возник в Украине из-за того, что россияне разрушили 100% поставок, и соответственно у Украины не было ни опыта поставок из Европы, ни контрактов, ни транспорта.
У Европейцев не было ресурсов под нас, потому что никто на нас не рассчитывал, потому что нас никогда не было на том рынке. Сейчас это все работает, у нас количество бензовозов в этом году выросло более чем в три раза. У нас и железная дорога работает нормально. У всех есть контракты. Все знают, куда бежать и кому звонить. Поэтому я вообще исключаю вероятность каких-либо таких рецидивов в той или иной форме,
– добавил эксперт.
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Что будет с ценами на жилье
Обратите внимание, что в этом году больше всего подорожало жилье в западных областях Украины. За прошлый год цена за метр квадратный в новострое выросла:
- в Киеве – на 12 555 гривен (на 32%);
- во Львове – на 19 021 гривну (на 75%);
- в Одессе – почти на 13 000 гривен (на 49%);
- В Харькове всего на 7 350 гривен (на 29%).
Кроме Львова, также больше всего подорожало жилье в Ужгороде (+70%) и Черновцах (+69%).
Факторы, которые могут положительно отразиться на общей ситуации на рынке первичного жилья в 2023 году:
- прогнозируемый и контролируемый уровень инфляции,
- снижение себестоимости строительства путем конкурентной стоимости строительных материалов и строительно-монтажных работ,
- рост доходов граждан,
- эффективная политика страны по восстановлению экономики и привлечению инвестиций (это прежде всего кредитование девелоперов под 3–5%),
- увеличение уровня спроса; возможность для широких слоев населения стать собственником жилья с помощью льготной ипотеки.
Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов в комментарии рассказал, что, несмотря на то, что застройщики существенно увеличили стоимость на фоне нулевого спроса, реальный покупатель при полной оплате стоимости квартир может и дальше рассчитывать на существенные скидки в размере от 10 до 20%. И с большой долей вероятности данная тенденция продлится следующие 3 месяца.
Тарифы почти не изменятся
- Холодная вода и водоотвод;
Тарифы на воду и водоотводы в следующем году не изменятся. Цена водоотведения и водоснабжения в крупнейших городах Украины:
- Инфоксводоканал (Одесса): 42,24 гривны (21,94/20,28)
- Киевводоканал: 39,28 гривны (21,69/17,59)
- Днепроводоканал: 37,36 гривны (22,57/14,79)
- Львовводоканал: 29,12 гривны (19,44/9,68)
- Харьковводоканал – 24,52 гривны (13,36/7,07);
- Электроэнергия;
Цены на электроэнергию остались фиксированными с начала 24 февраля. Следовательно, нынешние цены будут действительны по крайней мере по 31 марта 2023 года. Далее возможны изменения.
Сейчас фиксированный тариф составляет:
- для индивидуальных бытовых потребителей – 1,44 гривны за киловатт-час при потреблении до 250 киловатт в месяц;
- 1,68 гривны за киловатт-час – более 250 киловатт в месяц;
- 1,68 гривны за киловатт-час независимо от объема потребления – для коллективных бытовых потребителей, общежитий и для юридических лиц, являющихся владельцами или балансодержателями имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц.
Важно, что в декабре НКРЭКУ приняла решение минимально скорректировать тарифы на электроэнергию для предпринимателей. Следовательно, увеличение для небытовых потребителей составляет около 15 копеек за киловатт-час.
- Газ;
Что касается тарифов на газ, то ситуация с ними почти такая же, как и с электроэнергией. То есть, до конца этого отопительного сезона ничего меняться не будет.
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что нынешняя цена на газ в Украине неоправданно низка. По его мнению, тарифы могут быть пересмотрены в апреле 2023 года.
Какие тарифы действуют сейчас:
- Цена тарифного плана "Фиксованный" ("Нефтегаз") – 7,96 гривны за метр кубический с НДС.
"Энерджи Трейд Групп" (ETG) - 7,79 гривны;
"Закарпатьеэнергосбыт" – 7,98 гривны;
"Львовэнергосбыт" – 8,20 гривны;
"Днепровские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны;
"Киевские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 грн.
Будет ли Украина со светом в Новом году
Этой зимой украинцам следует ожидать, что стабильное электроснабжение будет зависеть от двух факторов:
- отсутствия новых массовых обстрелов и катастрофических разрушений критической инфраструктуры;
Юрий Щедрин, аналитик "Центра развития городов", добавляет, что в этом случае уже весной 2023 года энергосистема Украины может стабилизироваться. Если же обстрелы продолжатся, возможны блэкауты на несколько дней в зависимости от повреждений.
- Хорошая погода;
Наличие тепло погоды будет способствовать меньшему использованию газа и электроэнергии.
По словам эксперта, если все же блэкаут случится, к тому же это произойдет при серьезной минусовой погоде, это прежде всего повлияет на население. Ведь отопления может не быть долгое время.
Однако хочу отметить, что у украинцев уже есть немалый опыт в таких ситуациях. Мы видим, что генерация уже не так проседает, как это было вначале, особенно атомная,
– добавляет Щедрин.
Интересно, что восстановиться частично украинская энергосистема может уже следующим летом. Но по оценкам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, полное восстановление, то есть до состояния, в котором украинская энергосистема находилась до войны, понадобится около 2 лет.
А переход на электроэнергию более энергоэффективную, зеленую и ориентирующуюся больше на возобновляемые источники – от 2 до 3 лет.