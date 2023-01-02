Уменьшится ли доход украинцев

В 2023 году не запланировано повышение минимальной зарплаты, несмотря на прогнозирование роста инфляции на 20 – 30%.

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По проекту бюджета-2023 минимальная зарплата на следующий год повышаться не будет. Следовательно, она составит 6 700 гривен.

В то же время средняя зарплата в 2023 году составит 18 261 гривну. В пояснительной записке к проекту госбюджета сообщают, что средняя зарплата вырастет, однако из-за инфляции в 28,4% реальная зарплата повысится всего на 1,4%.

За информацией от Нацбанка, в 2023 году номинальная заработная плата вырастет на 32,8% после падения на 26,9% в текущем году.

В исследовании, которое проводили Gradus Research, по состоянию на сентябрь большинство украинцев продолжает декларировать уменьшение дохода с начала полномасштабного вторжения (77%), и лишь 3% указывают, что их доход увеличился.

Однако особые изменения в стабильности дохода среди трудоустроенного населения не зафиксированы – 74% продолжают получать зарплату.

В то же время почти половина (47%) трудоустроенных не уверена, будут ли они получать ее и дальше.

Какими будут пенсии в 2023 году

Правительство обычно закладывает повышение пенсий в бюджет, однако в связи с полномасштабной войной этого не произошло. Однако пенсионеров ждет индексация выплат. Также увеличится и трудовой стаж.

Минимальная и максимальная пенсия в 2023 году будет выглядеть следующим образом:

2 093 гривны – минимальная пенсия (1 прожиточный минимум для тех, кто потерял трудоспособность);

(1 прожиточный минимум для тех, кто потерял трудоспособность); 20 920 гривен – максимальная (10 прожиточных минимумов для тех, кто потерял трудоспособность).

Несмотря на то, что в бюджете правительство не заложило повышение прожиточного минимума, в "Минфине" рассказали, что 447 миллиардов гривен заложили на индексацию пенсионных выплат.

Что касается стажа, то если в этом году достаточно было накопить 29 лет, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, то в 2023 году нужно будет иметь не менее 30 лет страхового стажа.

Те, кто не будет иметь в 60 лет достаточно страхового стажа, смогут уйти на пенсию в 63 года при условии наличия стажа не менее 20 лет.

Украинцы, страховой стаж которых будет составлять от 15 до 20 лет, смогут начать получать выплаты от государства в 65 лет.

Если у кого-то будет менее 15 лет стажа, то по достижению 65 лет вместо пенсии сможет получать социальную помощь от государства.

Курс по 50 гривен – это реальность или миф

Доллар в последние несколько месяцев колеблется в диапазоне 40 – 41 гривны. Такая тенденция вполне ожидаема в условиях войны, говорят эксперты.

Поэтому по прогнозам, в первую неделю нового 2023 года следует ожидать таких же трендов по курсу американской валюты. То есть существенных изменений не будет.

В разговоре банкир Герман Марченко подчеркнул, что с января по февраль все же коридор валютного курса может стать немного шире, но не существенно – от 40 до 42 гривен.

Предугадать все невозможно, особенно то, что может произойти неожиданно и повлиять на конъюнктуру рынка. Однако возможные колебания курса в течение 2 первых месяцев года вряд ли превысят 3%,

– добавляет он.

Напоминаем, что курс, заложенный в госбюджете на 2023 год, составляет на уровне 42 – 45 гривны. Рост ВВП будет на уровне 3%, а инфляционный прогноз – до 25%.

Кого будут искать работодатели в 2023 году

Полномасштабная война довольно сильно повлияла на рынок труда. Сейчас в Украине вырос уровень безработицы и изменился вектор востребованных вакансий.

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Следовательно, уровень безработицы в 2023 году будет постепенно снижаться, но из-за войны он еще долго будет оставаться высоким. По прогнозам НБУ, в первом полугодии следующего года уровень безработицы в Украине вырастет до 35%.

В следующем году наиболее востребованными будут вакансии в сфере:

торговля-продажи,

производство,

маркетинг,

админперсонал и т.д.

Интересно, что рабочие места точно будут у программистов, логистов, водителей и психологов.

Чего ждать от налогов

Для предпринимателей в следующем году практического ничего не изменится. Все потому, что не возрастут показатели, к которым привязан ЕСВ и единый налог (ЕН). А вот налог в 2% от дохода отменят. Этого следует ожидать весной.

ФЛП 1 группы : единый налог – 286,4 гривны (10% от 2 684 гривен); лимит годового дохода – 1 118 900 гривен, или 167 размеров минимальной зарплаты.

: единый налог – 286,4 гривны (10% от 2 684 гривен); лимит годового дохода – 1 118 900 гривен, или 167 размеров минимальной зарплаты. ФЛП 2 группы : единый налог – 1 340 гривен (20% от 6 700 гривен); лимит годового дохода – 5 587 800 гривен, или 834 минимальных зарплат.

: единый налог – 1 340 гривен (20% от 6 700 гривен); лимит годового дохода – 5 587 800 гривен, или 834 минимальных зарплат. ФЛП 3 группы : единый налог – 5% от суммы доходов для неплательщиков НДС, или 3% от суммы доходов для плательщиков НДС; лимит годового дохода – 7 818 900 гривен, или 1 167 минималок (одинаково для плательщиков и неплательщиков НДС).

В бюджете-2023 чиновники также оставили по-прежнему налог на доходы и прибыль, военный сбор. Они по-прежнему составят 18% и 1,5% соответственно. А вот размер акциза таки вырос:

На табак налог составит 20% – 2 097,12 гривны за тысячу штук.

На алкоголь тоже будет составлять 20% – 133,31 гривны за литр 100% спирта тысячи литров, акциз на пиво – 59,82 гривны за литр 100% спирта.

НДС на горючее:

52 евро – для автогаза,

100 – для горючего.

Алименты и соцвыплаты

Гарантированный государством размер алиментов, то есть минимальный – это 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Он назначается при условии, что у одного из родителей, который будет платить алименты, нет достаточно средств, чтобы делать большие выплаты.

В 2023 году эта сумма составит:

для детей до 6 лет – 1 136 гривен;

на ребенка от 6 до 18 лет – 1416 гривен;

для детей 18 – 23 лет – 1 342 гривен.

Рекомендованные выплаты будут зависеть на 100% от прожиточного минимума. Их назначают, если один из родителей, котрый платит алименты, имеет достаточный доход:

на ребенка до 6 лет будут выплачивать 2 272 гривен;

на ребенка от 6 до 18 лет – 2 833 гривен;

на ребенка от 18 до 23 лет (если учится на стационаре в вузе) – 2 684 гривен.

Максимальный размер алиментов будет составлять 10 прожиточных минимумов на ребенка. То есть для детей до 6 лет – это около 23 000 гривен в 2023 году, а от 6 до 18 лет – 28 330 гривен.

Также в течение 2023 года помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, составит:

на ребенка до 6 лет – 4 544 гривен (2×2 272 гривен);

на ребенка от 6 до 18 лет – 5 666 гривен (2×2 833 гривен).

А денежная помощь выпускникам среди детей-сирот:

для детей до 6 лет – 13 632 гривен (6×2 272 гривен);

для детей от 6 до 18 лет – 16 998 гривен (6×2 833 гривен);

для детей 18 – 23 лет – 16 104 гривен (6×2 684 гривен).

На рынке горючего будет подорожание

В октябрьском инфляционном отчете НБУ отметил, что горючее продолжит дорожать в следующем году, хотя это будет происходить более медленными темпами – до 20%.

С другой стороны – ожидаемый возврат системы налогообложения горючего на довоенный уровень будет сохранять цены высокими,

– добавили там.

Напомним, что в ноябре 2022 года топливо подорожало на 59,4% в годовом исчислении и на 1,3% в месячном. Рост цен произошел из-за повышения издержек бизнеса и усиления спроса на горючее на фоне перебоев с электроснабжением.

Кроме того, украинцам не стоит ожидать дефицита топлива, которое было этой весной. Об этом говорит Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы "А-95".

По его словам, дефицит возник в Украине из-за того, что россияне разрушили 100% поставок, и соответственно у Украины не было ни опыта поставок из Европы, ни контрактов, ни транспорта.

У Европейцев не было ресурсов под нас, потому что никто на нас не рассчитывал, потому что нас никогда не было на том рынке. Сейчас это все работает, у нас количество бензовозов в этом году выросло более чем в три раза. У нас и железная дорога работает нормально. У всех есть контракты. Все знают, куда бежать и кому звонить. Поэтому я вообще исключаю вероятность каких-либо таких рецидивов в той или иной форме,

– добавил эксперт.

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Что будет с ценами на жилье

Обратите внимание, что в этом году больше всего подорожало жилье в западных областях Украины. За прошлый год цена за метр квадратный в новострое выросла:

в Киеве – на 12 555 гривен (на 32%);

во Львове – на 19 021 гривну (на 75%);

в Одессе – почти на 13 000 гривен (на 49%);

В Харькове всего на 7 350 гривен (на 29%).

Кроме Львова, также больше всего подорожало жилье в Ужгороде (+70%) и Черновцах (+69%).

Факторы, которые могут положительно отразиться на общей ситуации на рынке первичного жилья в 2023 году:

прогнозируемый и контролируемый уровень инфляции,

снижение себестоимости строительства путем конкурентной стоимости строительных материалов и строительно-монтажных работ,

рост доходов граждан,

эффективная политика страны по восстановлению экономики и привлечению инвестиций (это прежде всего кредитование девелоперов под 3–5%),

увеличение уровня спроса; возможность для широких слоев населения стать собственником жилья с помощью льготной ипотеки.

Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов в комментарии рассказал, что, несмотря на то, что застройщики существенно увеличили стоимость на фоне нулевого спроса, реальный покупатель при полной оплате стоимости квартир может и дальше рассчитывать на существенные скидки в размере от 10 до 20%. И с большой долей вероятности данная тенденция продлится следующие 3 месяца.

Тарифы почти не изменятся

Холодная вода и водоотвод;

Тарифы на воду и водоотводы в следующем году не изменятся. Цена водоотведения и водоснабжения в крупнейших городах Украины:

Инфоксводоканал (Одесса): 42,24 гривны (21,94/20,28)

Киевводоканал: 39,28 гривны (21,69/17,59)

Днепроводоканал: 37,36 гривны (22,57/14,79)

Львовводоканал: 29,12 гривны (19,44/9,68)

Харьковводоканал – 24,52 гривны (13,36/7,07);

Отметим, что тарифы на воду в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях, сильно пострадавшие от боевых действий, пересматриваться не будут.

Электроэнергия;

Цены на электроэнергию остались фиксированными с начала 24 февраля. Следовательно, нынешние цены будут действительны по крайней мере по 31 марта 2023 года. Далее возможны изменения.

Сейчас фиксированный тариф составляет:

для индивидуальных бытовых потребителей – 1,44 гривны за киловатт-час при потреблении до 250 киловатт в месяц;

1,68 гривны за киловатт-час – более 250 киловатт в месяц;

1,68 гривны за киловатт-час независимо от объема потребления – для коллективных бытовых потребителей, общежитий и для юридических лиц, являющихся владельцами или балансодержателями имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц.

Важно, что в декабре НКРЭКУ приняла решение минимально скорректировать тарифы на электроэнергию для предпринимателей. Следовательно, увеличение для небытовых потребителей составляет около 15 копеек за киловатт-час.

Газ;

Что касается тарифов на газ, то ситуация с ними почти такая же, как и с электроэнергией. То есть, до конца этого отопительного сезона ничего меняться не будет.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что нынешняя цена на газ в Украине неоправданно низка. По его мнению, тарифы могут быть пересмотрены в апреле 2023 года.

Какие тарифы действуют сейчас:

Цена тарифного плана "Фиксованный" ("Нефтегаз") – 7,96 гривны за метр кубический с НДС.

"Энерджи Трейд Групп" (ETG) - 7,79 гривны;

"Закарпатьеэнергосбыт" – 7,98 гривны;

"Львовэнергосбыт" – 8,20 гривны;

"Днепровские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны;

"Киевские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 грн.

Будет ли Украина со светом в Новом году

Этой зимой украинцам следует ожидать, что стабильное электроснабжение будет зависеть от двух факторов:

отсутствия новых массовых обстрелов и катастрофических разрушений критической инфраструктуры;

Юрий Щедрин, аналитик "Центра развития городов", добавляет, что в этом случае уже весной 2023 года энергосистема Украины может стабилизироваться. Если же обстрелы продолжатся, возможны блэкауты на несколько дней в зависимости от повреждений.

Хорошая погода;

Наличие тепло погоды будет способствовать меньшему использованию газа и электроэнергии.

По словам эксперта, если все же блэкаут случится, к тому же это произойдет при серьезной минусовой погоде, это прежде всего повлияет на население. Ведь отопления может не быть долгое время.

Однако хочу отметить, что у украинцев уже есть немалый опыт в таких ситуациях. Мы видим, что генерация уже не так проседает, как это было вначале, особенно атомная,

– добавляет Щедрин.

Интересно, что восстановиться частично украинская энергосистема может уже следующим летом. Но по оценкам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, полное восстановление, то есть до состояния, в котором украинская энергосистема находилась до войны, понадобится около 2 лет.

А переход на электроэнергию более энергоэффективную, зеленую и ориентирующуюся больше на возобновляемые источники – от 2 до 3 лет.