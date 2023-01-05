Об индексации пенсий идет речь в меморандуме в рамках новой мониторинговой программы МВФ.

Мы ввели ограничения на увеличение социальных выплат, разрешив только индексацию пенсии по правилам,

– говорится в письме о намерениях руководству МВФ.

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Насколько будут повышены пенсии

В бюджете заложено повышение расходов на Пенсионный фонд Украины на 38,8 миллиарда гривен. Эти деньги и пойдут на ежегодное осовременивание пенсий.

При этом, поскольку прожиточный минимум не изменится, минимальная и максимальная пенсии тоже останутся на уровне 2093 гривен и 20 920 гривен. Также не будет перерасчета надбавок и повышений.

По словам эксминистра соцполитики Андрея Ревы, размер осовременивания пенсий зависит от уровня инфляции. Эксминистр сообщил, что повышение пенсий в марте может составить 24%.

Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отмечал, что помощь партнеров будет иметь решающее значение для увеличения пенсионных выплат.

Мы говорили о международных партнерах, это зависит от них. Мы надеемся, что все будет нормально, но только Господу Богу известно. Это не 100% источник наполнения бюджета. Не на 100% гарантировано,

– отметил он.

Напомним, в этом году страны G7 сообщили о выделении не менее 32 миллиардов долларов в поддержку Украины Из них 18 миллиардов предоставит ЕС.

Введение накопительной пенсионной системы