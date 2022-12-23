Поддержка от ЕС и США
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина в следующем году получит до 32 миллиардов долларов финансовой поддержки.
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Это, в частности, помощь от Евросоюза в размере 18 миллиардов евро и пакет американской поддержки. Ожидает также ссуду Всемирного банка и бюджет поддержки от Японии,
– добавил Шмигаль.
Также премьер-министр полагается на прочное сотрудничество с МВФ. Страны G7 положительно оценили мониторинговую программу с участием совета директоров фонда.
Страны призвали как можно скорее согласовать и реализовать полноценную программу сотрудничества между Украиной и МВФ. Она должна стартовать в 2023 году.
Сколько пособий Украина получила от США
- В Государственный бюджет Украины поступили 2 миллиарда долларов из Целевого фонда Всемирного банка. США передали эти денежные средства в форме гранта.
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- После начала полномасштабного вторжения России Украина получила от Соединенных Штатов Америки уже 12 миллиардов долларов США в форме грантов. Таким образом, Соединенные Штаты Америки являются самым большим донором прямой бюджетной помощи среди всех стран-партнеров в 2022 году.
- В общей сложности страна выделила 47,82 миллиарда долларов помощи. Из них уже было передано более 60%.