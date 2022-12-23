Підтримка від ЄС та США

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна наступного року отримає до 32 мільярдів доларів фінансової підтримки.

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Це, зокрема, допомога від Євросоюзу на суму 18 мільярдів євро та пакет американської підтримки. Очікує також на позику Світового банку та бюджет підтримки від Японії,

– додав Шмигаль.

Також прем'єр-міністр покладається на міцну співпрацю з МВФ. Країни G7 позитивно оцінили Моніторингову програму за участю ради директорів фонду.

Країни закликали якнайшвидше узгодити та реалізувати повноцінну програму співробітництва між Україною та МВФ. Вона повинна стартувати у 2023 році.

Скільки допомоги Україна отримала від США

До Державного бюджету України надійшли 2 мільярди доларів з Цільового фонду Світового банку. США передали ці кошти у формі гранту.

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