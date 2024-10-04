Українська податкова зможе отримувати інформацію про рахунки українців за кордоном
Джерело:Мінфін
Україна провела перший міжнародний автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки. Процедура здійснювалась у форматі за стандартом Common Reporting Standard (CRS).
Які дані тепер отримає податкова
Україна продовжує працювати над тим, аби зробити фінансові операції прозорішими. Завдяки проведеному обміну, вдасться досягти певних результатів у боротьбі з ухиленням від сплати податків, повідомляє Мінфін.
Читайте також На ексгумацію жертв Волинської трагедії: Кабмін просять виділити 1 мільйон гривень
У межах цього обміну Державна податкова служба України передала інформацію про фінансові рахунки нерезидентів до податкових органів юрисдикцій – партнерів з обміну, а також отримала від іноземних компетентних органів дані про рахунки податкових резидентів України,
– йдеться у повідомленні Мінфіну
Які дані стали предметом обміну:
- ім'я власників рахунків;
- адреса власників рахунків;
- дата та місце народження власників рахунків;
- податкове резидентство;
- податковий номер;
- дані про фінустанову.
Також була передана така інформація про рахунки:
- залишок станом на кінець звітного періоду;
- загальна сума дивідендів, зокрема процентів, чи інших видів доходу.
Цей крок є частиною зобов’язань України у процесі інтеграції до ЄС та спрямований на підвищення прозорості податкової сфери. Завдяки обміну Україна зможе ефективніше боротися з ухиленням від сплати податків, що сприятиме додатковим податковим надходженням, а отже економічній стабільності та розвитку країни,
– повідомляє Мінфін.
Зверніть увагу! Орієнтовно 110 юрисдикцій були учасниками міжнародного багатостороннього автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки, станом на 1 січня цього року.