Українська податкова зможе отримувати інформацію про рахунки українців за кордоном

4 жовтня 2024, 15:04
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Автор: Анастасія Зорик

Джерело:

Мінфін

Україна провела перший міжнародний автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки. Процедура здійснювалась у форматі за стандартом Common Reporting Standard (CRS).

Які дані тепер отримає податкова

Україна продовжує працювати над тим, аби зробити фінансові операції прозорішими. Завдяки проведеному обміну, вдасться досягти певних результатів у боротьбі з ухиленням від сплати податків, повідомляє Мінфін.

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У межах цього обміну Державна податкова служба України передала інформацію про фінансові рахунки нерезидентів до податкових органів юрисдикцій – партнерів з обміну, а також отримала від іноземних компетентних органів дані про рахунки податкових резидентів України,
– йдеться у повідомленні Мінфіну

Які дані стали предметом обміну:

  • ім'я власників рахунків;
  • адреса власників рахунків;
  • дата та місце народження власників рахунків;
  • податкове резидентство;
  • податковий номер;
  • дані про фінустанову.

Також була передана така інформація про рахунки:

  • залишок станом на кінець звітного періоду;
  • загальна сума дивідендів, зокрема процентів, чи інших видів доходу.

Цей крок є частиною зобов’язань України у процесі інтеграції до ЄС та спрямований на підвищення прозорості податкової сфери. Завдяки обміну Україна зможе ефективніше боротися з ухиленням від сплати податків, що сприятиме додатковим податковим надходженням, а отже економічній стабільності та розвитку країни,
– повідомляє Мінфін.

Зверніть увагу! Орієнтовно 110 юрисдикцій були учасниками міжнародного багатостороннього автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки, станом на 1 січня цього року.