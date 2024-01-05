У 2023 році Україна в найбільших обсягах експортувала за кордон кукурудзу

Торік в Україні суттєво зросли обсяги експорту — майже на 112 тонн більше експортованої продукції, ніж у 2022 році. Наймасовішим за обсягом українським експортним товаром стала кукурудза.

Обсяги ростуть, вартість — ні

Попри зростання фізичних обсягів експорту, вартість експортованих товарів знизилася на 18,7%, склавши $35,8 мільярда. Тож навіть кукурудза, експорт якої зріс на 5%, у грошовому вимірі принесла на 16,8% менше, ніж роком раніше.

Читайте також Україна сьогодні експортує більше електроенергії, ніж імпортує, – Укренерго

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, надходження від експорту торік сягнули одного з найнижчих показників за останнє десятиліття.

Юлія Свириденко Міністерка економіки України Проблема не лише падіння ціни у світі. Середньоарифметична ціна української кукурудзи — 188 доларів, була істотно меншою, ніж середньоарифметична світова ціна — 227 доларів. 39 доларів різниці це і дисконт через проблеми в логістиці, й перетік прибутку в сусідні держави — Польщу і Румунію, звідки перепродається велика частина наших зернових.

Як Україна експортує продукцію

Вона додала, що основою українського експорту нині є логістика. Відтак, зріс експорт морським транспортом. У грудні в порівнянні з листопадом цей показник збільшився на третину та склав 7 мільйонів 340 тисяч тонн вантажів.

Експорт з України автомобільним транспортом продовжує зменшуватися, головною причиною чого є блокування кордонів Польщею. У грудні цей показник знизився на 18,3% порівняно з листопадом, але загальні втрати за рік склали лише 0,7%. Щоб вирішити цю проблему, тривають переговори на різних рівнях.

Як було з імпортом

! Україна значно збільшила експорт за допомогою контейнерних перевезень: зростання склало 86% залізничним транспортом та 36% автомобільним. Наразі це найефективніший спосіб перевезення товарів з високою доданою вартістю.

На відміну від експорту, імпорт у 2023 році показав зростання. У 2023 році Україна імпортувала товарів на суму 62,2 мільярда доларів. Серед найбільш імпортованих товарів були:

паливо — 7,8 мільярда доларів;

"різне" (те, що не афішується) — 3,7 мільярда доларів;

лікарські засоби — 1,7 мільярда доларів;

безпілотні літальні апарати — 681 мільйон;

Також були імпортовані автомобілі та товари для сільського господарства, такі як добрива та засоби захисту рослин.