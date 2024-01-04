Скільки експортує та імпортує Україна

Відтак, стало відомо, що Україна сьогодні експортує у нічні години мінімального споживання – 1 483 Мегават-години до Словаччини, Румунії та Молдови.

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З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 Мегаватів. При цьому в період пікового добового навантаження заплановано імпортувати 252 Мегават-години з Словаччини.

Стан енергосистеми

Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.

Зауважте! Укренерго закликає українців ощадливо споживати електроенергію, оскільки її споживання росте.

Вже 3 січня добовий максимум споживання електроенергії перевищив на 7% показники вівторка, 2 січня.

Щоб допомогти енергосистемі працювати у цей складний період, достатньо перенести використання енергоємних приладів з вечірніх годин максимального навантаження 16:00-19:00 на ніч або ранок,

– підкреслює "Укренерго".

У компанії також повідомили, що протягом 3 січня на теплових електростанціях та електроцентралях в аварійний ремонт вийшли 4 енергоблоки, натомість включено в мережу 3 енергоблоки.

Зверніть увагу! Для електростанцій, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, дуже різке збільшення навантаження може призвести до технологічних порушень.

Які населені пункти залишаються знеструмленими

Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Харківській та Миколаївській областях. Крім того, на ранок 4 січня без світла залишається 406 населених пунктів.

Зауважте! Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

Також через негоду на ранок 4 грудня знеструмленими залишаються 95 населених пунктів: