Сколько экспортирует и импортирует Украина

Следовательно, стало известно, что Украина сегодня экспортирует в ночные часы минимального потребления – 1 483 Мегаватт-часа в Словакию, Румынию и Молдову.

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С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 мегаватт. При этом в период пиковой суточной нагрузки запланировано импортировать 252 мегаватт-часа из Словакии.

Состояние энергосистемы

В настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.

Заметьте! Укрэнерго призывает украинцев экономно потреблять электроэнергию, поскольку ее потребление растет.

Уже 3 января суточный максимум потребление электроэнергии превысило на 7% показатели вторника, 2 января

Чтобы помочь энергосистеме работать в этот сложный период, достаточно перенести использование энергоемких приборов с вечерних часов максимальной нагрузки 16:00-19:00 на ночь или утро,

– подчеркивает "Укрэнерго".

В компании также сообщили, что 3 января на тепловых электростанциях и электроцентралях в аварийный ремонт вышли 4 энергоблока, вместо этого включено в сеть 3 энергоблока.

Обратите внимание! Для электростанций, которые все еще восстанавливаются после массированных ракетных атак прошлой зимой, очень резкое увеличение нагрузки может привести к технологическим нарушениям.

Какие населенные пункты остаются обесточенными

Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Харьковской и Николаевской областях. Кроме того, на утро 4 января без света остается 406 населенных пунктов.

Заметьте! Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Также из-за непогоды на утро 4 декабря с неточными остаются 95 населенных пунктов :