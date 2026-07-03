Україна наростила імпорт картоплі: звідки везуть найбільше та які ціни у магазинах

Україна продовжує активно закуповувати картоплю за кордоном, щоб забезпечити стабільну пропозицію на внутрішньому ринку. За перші п'ять місяців 2026 року імпорт цієї продукції перевищив 19 тисяч тонн.

Які країни стали головними постачальниками картоплі в Україну

За підсумками січня–травня 2026 року Україна імпортувала 19,1 тисячі тонн картоплі, повідомляє Державна митна служба. Загальна вартість 12,1 мільйона доларів США.

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Найбільшим постачальником картоплі став Єгипет, який забезпечив 25,8% від загального обсягу імпорту. Другу позицію посів Азербайджан із часткою 19%, а третє місце дісталося Польщі, на яку припало 16,6% поставок.

Саме ці три країни формують основний імпортний потік картоплі на український ринок, тоді як решта продукції надходить від інших торговельних партнерів.

Для порівняння, за весь 2025 рік Україна закупила за кордоном 123,6 тисячі тонн картоплі на суму 66,3 мільйона доларів США. Це свідчить, що імпорт залишається важливим інструментом забезпечення внутрішнього попиту, особливо в міжсезоння.

Скільки зараз коштує картопля у супермаркетах

На початку липня ціни на картоплю в українських торговельних мережах залишаються відносно стабільними. Звичайну картоплю можна придбати в середньому за 34,6 гривні за кілограм. Зокрема, в Auchan вона коштує близько 33,2 гривні за кілограм, а в Megamarket – близько 36 гривень.

Водночас акційні пропозиції в окремих мережах дозволяють купити картоплю дешевше. Наприклад, у АТБ окремі позиції стартують приблизно від 19,9 гривні за кілограм, у VARUS – від 17,9 гривні, тоді як дорожчі фасовані або преміальні сорти можуть коштувати понад 30 гривень за кілограм.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що імпорт картоплі допомагає підтримувати стабільне забезпечення українського ринку та стримувати різкі цінові коливання. Водночас подальша динаміка вартості значною мірою залежатиме від нового врожаю українських виробників, погодних умов і обсягів пропозиції на внутрішньому ринку.

Нагадаємо, Україна продовжує також активно імпортувати виноград, попри наявність власного врожаю та сезонне збільшення пропозиції. За перші п'ять місяців 2026 року на закупівлю ягоди за кордоном було витрачено близько 19 мільйонів доларів США.