Какие страны стали основными поставщиками картофеля в Украину

По итогам января–мая 2026 года Украина импортировала 19,1 тысячи тонн картофеля, сообщает Государственная таможенная служба. Общая стоимость составила 12,1 миллиона долларов США.

Смотрите также "Июль для кошелька": что будет с ценами на продукты, топливо, доллар и квартиры

Крупнейшим поставщиком картофеля стал Египет, на долю которого пришлось 25,8% от общего объема импорта. Второе место занял Азербайджан с долей 19%, а третье место досталось Польше, на долю которой пришлось 16,6% поставок.

Именно эти три страны формируют основной импортный поток картофеля на украинский рынок, тогда как остальная продукция поступает от других торговых партнеров.

Для сравнения: за весь 2025 год Украина закупила за рубежом 123,6 тысячи тонн картофеля на сумму 66,3 миллиона долларов США. Это свидетельствует о том, что импорт остается важным инструментом обеспечения внутреннего спроса, особенно в межсезонье.

Сколько сейчас стоит картофель в супермаркетах

В начале июля цены на картофель в украинских торговых сетях остаются относительно стабильными. Обычный картофель можно приобрести в среднем по цене 34,6 гривны за килограмм. В частности, в Auchan он стоит около 33,2 гривны за килограмм, а в Megamarket – около 36 гривен.

В то же время акционные предложения в отдельных сетях позволяют купить картофель дешевле. Например, в АТБ отдельные позиции начинаются примерно с 19,9 гривны за килограмм, в VARUS – с 17,9 гривны, тогда как более дорогие фасованные или премиальные сорта могут стоить свыше 30 гривен за килограмм.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что импорт картофеля помогает поддерживать стабильное снабжение украинского рынка и сдерживать резкие ценовые колебания. В то же время дальнейшая динамика цен в значительной степени будет зависеть от нового урожая украинских производителей, погодных условий и объемов предложения на внутреннем рынке.

Напомним, Украина продолжает также активно импортировать виноград, несмотря на наличие собственного урожая и сезонное увеличение предложения. За первые пять месяцев 2026 года на закупку ягоды за рубежом было потрачено около 19 миллионов долларов США.