НБУ не погоджується з ідеєю підвищити податки на прибуток банків

Нацбанк висловив критику щодо підвищення податку на прибуток банків до 50%. В НБУ планують оголосити пропозиції щодо розширення можливостей покриття дефіциту бюджету банками до кінця тижня.

Яка позиція НБУ

Глава НБУ Андрій Пишний повідомив на заході Європейської бізнес-асоціації "Глобальний прогноз. Зміцнення єдності", що зростання податку може створити ризики для стабільного кредитування.

Читайте також Долар по 44 гривні: чи реальний такий курс до кінця року

Андрій Пишний Голова НБУ Ризики від такого кроку (підвищення податку на прибуток до 50% – ІФ-У) для розв'язання завдання фінансування дефіциту та стабільного зростання кредитування будуть більшими, ніж користь... Баланс досить крихкий і його треба підтримати.

Він також підкреслив, що Міністерство фінансів поділяє цю позицію. Національний банк планує знайти способи розширення можливостей банків для покриття дефіциту бюджету, не вдаючись до емісії, через купівлю облігацій внутрішньої державної позики.

За словами Пишного, НБУ розуміє необхідність збільшення фіскального каналу для фінансування бюджету в умовах тривалої війни, високої інтенсивності конфлікту та скорочення зовнішнього фінансування.

Зауважте! Нацбанк підтримав підвищення податку на прибуток фінансових компаній з 18% до 25%, зокрема для запобігання податковому арбітражу з банками, де податок було підвищено з 18% до 25% з початку 2024 року.