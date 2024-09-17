Яким буде курс до кінця 2024 року

Економіст Данило Монін у коментарі 24 Каналу розповів, що у проєкті держбюджету на 2025 році середній курс долара встановили на рівні 45 гривень.

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Цікаво! У документі, який оприлюднив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев у своєму телеграм-каналі, зазначено, що очікуваний курс долара на 2024 рік був на рівні 40,8 гривні за долар.

Данило Монін Експерт Українського інституту майбутнього Виходячи з таких позицій, швидше за все, НБУ почне процес планової девальвації і продовжить девальвувати гривню попри загрозу більшої аніж планувалося інфляції цього року. З урахуванням проблем фінансування дефіциту бюджету цього року та наступного року такий сценарій зараз бачиться найправдоподібнішим.

Крім того, на думку Моніна, українські депутати хочуть переламати опір НБУ та Мінфіну щодо 50% податку на банки.

Ситуація швидше рухається до девальваційного сценарію, ніж спроби НБУ утримувати курс гривні на рівні 41 – 42 гривень. Так, НБУ може це робити, але інші фактори говорять про недоцільність цієї дії зараз,

– пояснює економіст.

Зверніть увагу! Данило Монін схиляється до думки, що курс до кінця року може девальвувати до позначки у 43 – 44 гривні за долар.