Каким будет курс к концу 2024 года
Экономист Даниил Монин в комментарии 24 Каналу рассказал, что в проекте госбюджета на 2025 году средний курс доллара установили на уровне 45 гривен.
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Интересно! В документе, который обнародовал председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале, указано, что ожидаемый курс доллара на 2024 год был на уровне 40,8 гривны за доллар.
Исходя из таких позиций, скорее всего, НБУ начнет процесс плановой девальвации и продолжит девальвировать гривну несмотря на угрозу большей чем планировалось инфляции в этом году. С учетом проблем финансирования дефицита бюджета в этом году и в следующем году такой сценарий сейчас видится наиболее правдоподобным.
Кроме того, по мнению Монина, украинские депутаты хотят переломить сопротивление НБУ и Минфина по 50% налога на банки.
Ситуация скорее движется к девальвационному сценарию, чем попытки НБУ удерживать курс гривны на уровне 41 – 42 гривен. Да, НБУ может это делать, но другие факторы говорят о нецелесообразности этого действия сейчас,
– объясняет экономист.
Обратите внимание! Даниил Монин склоняется к мнению, что курс до конца года может девальвировать до отметки в 43 – 44 гривны за доллар.