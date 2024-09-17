Каким будет курс к концу 2024 года

Экономист Даниил Монин в комментарии 24 Каналу рассказал, что в проекте госбюджета на 2025 году средний курс доллара установили на уровне 45 гривен.

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Интересно! В документе, который обнародовал председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале, указано, что ожидаемый курс доллара на 2024 год был на уровне 40,8 гривны за доллар.

Даниил Монин Эксперт Украинского института будущего Исходя из таких позиций, скорее всего, НБУ начнет процесс плановой девальвации и продолжит девальвировать гривну несмотря на угрозу большей чем планировалось инфляции в этом году. С учетом проблем финансирования дефицита бюджета в этом году и в следующем году такой сценарий сейчас видится наиболее правдоподобным.

Кроме того, по мнению Монина, украинские депутаты хотят переломить сопротивление НБУ и Минфина по 50% налога на банки.

Ситуация скорее движется к девальвационному сценарию, чем попытки НБУ удерживать курс гривны на уровне 41 – 42 гривен. Да, НБУ может это делать, но другие факторы говорят о нецелесообразности этого действия сейчас,

– объясняет экономист.

Обратите внимание! Даниил Монин склоняется к мнению, что курс до конца года может девальвировать до отметки в 43 – 44 гривны за доллар.