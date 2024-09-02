НБУ вже третій тиждень не купує валюту

З 26 по 30 серпня НБУ продав на міжбанку 646,3 мільйона доларів. Проте три тижні поспіль регулятор не купує валюту.

НБУ не купує валюту

Минулого тижня НБУ продав на міжбанку 646,3 мільйона доларів, але не купив нічого на заміну.

Він початку року НБУ купив 20,3 мільярда доларів та купив 118,6 мільйона доларів. До слова регулятор купив у серпні лише 0,25 мільйона доларів.

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Монетарна політика Національного банку України мала обмежений вплив на обмінний курс гривні до долара США. У серпні вартість гривні залишилася лише трохи нижчою за рівень, зафіксований наприкінці липня, коли курс долара сягнув історичного максимуму – 41,49 гривні за долар.