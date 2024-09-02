НБУ не покупает валюту

На прошлой неделе НБУ продал на межбанке 646,3 миллиона долларов, но не купил ничего на замену.

Он начала года НБУ купил 20,3 миллиарда долларов и купил 118,6 миллиона долларов. К слову регулятор купил в августе только 0,25 миллиона долларов.

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Монетарная политика Национального банка Украины имела ограниченное влияние на обменный курс гривны к доллару США. В августе стоимость гривны осталась лишь немного ниже уровня, зафиксирован в конце июля, когда курс доллара достиг исторического максимума – 41,49 гривны за доллар.