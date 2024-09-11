Які курси валют встановив НБУ

Офіційний курс долара дещо виріс за останню добу. Натомість курс євро майже залишився без змін - валюта всього втратила одну копійку в ціні.

Офіційний курс 11 вересня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,14 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 5 копійок.

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Офіційний курс євро натомість становить 45,37 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти впала на 1 копійку.

Станом на 12 вересня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,18 гривні,

євро – 45,48 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 11 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41 гривні, а продаж – 41,41 гривні .

купівля – а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 40,80 гривні , а продаж – 41,46 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,33 гривні, а продаж – 41,40 гривні.

За скільки можна купити долар цього тижня

Як спрогнозувала для 24 Каналу банкірка Анна Золотько, на міжбанку цього тижня ціна долара може досягнути до 41,50 гривні.

Водночас минулого тижня на міжбанку котирування опустилися нижче позначки 41 гривень за долар – до 40,91 гривні за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Курс на міжбанку буде в коридорі від 40,90 гривні до 41,50 гривні за долар. А вартість долара у готівковому сегменті буде в діапазоні 41,30 – 41,70 гривень за долар.

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