НБУ різко знизив облікову ставку на 4%: що буде з депозитними сертифікатами овернайт
НБУ встановив облікову ставку на рівні 16%. Таким чином регулятор зрівняв її зі ставкою за депозитними сертифікатами овернайт.
НБУ переглянув облікову ставку
Під час пресбрифінгу щодо рішень правління НБУ з монетарної політики регулятор зауважив, що у такий спосіб модернізує свій операційний дизайн монетарної політики за системою "нижньої межі", передає 24 Канал.
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Ставки за іншими операціями НБУ з банками встановлені таким чином:
- ставка за тримісячними депозитними сертифікатами дорівнюватиме "обліковій ставці + 4 відсоткових пункти." (20%),
- а за кредитами рефінансування – "обліковій ставці + 6 відсоткових пунктів" (22%).
Модернізація операційного дизайну монетарної політики посилить сигнальну роль облікової ставки в умовах структурного профіциту ліквідності. Такі зміни, зокрема, дадуть змогу НБУ утримувати короткострокові гривневі міжбанківські ставки близькими до облікової ставки. У результаті зросте спроможність НБУ впливати на очікування економічних агентів та мотиви їхньої економічної поведінки,
– зазначив регулятор.
Також в НБУ додали, що утримання незмінними ставок за операціями Нацбанку з банками наразі узгоджується з необхідністю збереження привабливості гривневих інструментів, що важливо для забезпечення помірної інфляції та курсової стійкості на прогнозному горизонті.
Що прогнозували банкіри
- Під час розмови з 24 Каналом банкір Іван Світек припустив, що регулятор зважиться на зниження ставки до 18% з огляду на те, що інфляція сповільнюється швидкими темпами.
- Дмитро Замотаєв теж був впевнений, що НБУ вкотре може змінити розмір облікової ставки. На його думку, скорочення могло скласти 1 – 2 відсоткових пунктів – до 19 – 18%.