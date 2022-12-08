НБУ переглянув рівень облікової ставки: яка ситуація з інфляцією в Україні

Сьогодні НБУ востаннє переглянув рівень облікової ставки цього року. Яке рішення ухвалило правління з монетарної політики, читайте далі.

Голова Національного Банку Андрій Пишний повідомив під час пресбрифінгу, що регулятор зберігає ставку на рівні 25% річних, що сприятиме посиленню монетарної трансмісії, підтриманню курсової стабільності та поступовому зниженню інфляції у 2023 році.

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Він також зауважив, що рівень інфляції в Україні й надалі зростає, але дещо повільніше, ніж прогнозував

Поступове посилення монетарних умов після червневого підвищення облікової ставки до 25% та фіксація офіційного курсу гривні відіграють вагому роль для стабілізації інфляційних очікувань,

– зазначив Пишний.

Що прогнозували банкіри

Банкіри, у коментарі 24 каналу, зауважували, що обґрунтованих причин для підвищення облікової ставки наразі немає. На думку Івана Світика, подальше збільшення ставки не принесе жодної користі, оскільки одним із головних завдань, які переслідував НБУ при підвищенні ставки, було зростання дохідності депозитів. І поки на ринку все ще зберігається потенціал для збільшення ставок за вкладами, сенсу підвищення облікової ставки немає.

Цикли підняття облікової ставки у 2022 році

У січні НБУ підвищив облікову ставку з 9% до 10% річних.

Під час наступного перегляду у березні, попри початок повномасштабної війни, регулятор вирішив залишити її на рівні 10% річних.

Однак 3 червня Нацбанк різко підвищив ставку до 25% річних й з того часу зберігає її на цьому рівні.

Зміна облікової ставки – важливий сигнал для визначення банками процентних ставок за вкладами та позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити та депозити в національній валюті.