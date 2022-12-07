Чи підвищить НБУ облікову ставку

Банкіри вважають, обґрунтованих причин для підвищення облікової ставки наразі немає, тож прогнозують, що НБУ збереже її на поточному рівні у 25% річних.

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Iван Світик Голова правління Юнекс Банку Вважаю, Національний банк у ході останнього засідання 2022 року монетарного комітету ухвалить рішення зберегти облікову ставку на поточному рівні (25% річних). Оскільки підстав для її зміни наразі просто немає.

Банкір підкреслив, що подальше збільшення ставки не принесе жодної користі, оскільки одним із головних завдань, які переслідував НБУ при підвищенні ставки, було зростання дохідності депозитів. І поки на ринку все ще зберігається потенціал для збільшення ставок за вкладами, сенсу підвищення облікової ставки немає.

Довідка. Облікова ставка – один із монетарних інструментів, за допомогою якого НБУ встановлює для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів. Тож зміна ставки – важливий сигнал для визначення банками процентних ставок за вкладами та позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожчі кредити та депозити в національній валюті.

Цикли підняття облікової ставки у 2022 році

У січні НБУ підвищив облікову ставку з 9% до 10% річних.

Під час наступного перегляду у березні, попри початок повномасштабної війни, регулятор вирішив залишити її на рівні 10% річних.

Однак 3 червня Нацбанк різко підвищив ставку до 25% річних й з того часу зберігає її на цьому рівні.

Інший банкір Герман Марченко теж вважає, що регулятор збереже облікову ставку на поточному рівні. Він підкреслює, що економічна ситуація в Україні стабільна, а відтак теж не бачить причин для підвищення рівня облікової ставки.

Герман Марченко Директор департаменту скарбниці Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" Протягом двох місяців в Україні спостерігається гальмування інфляційних процесів до 1,5–2% на місяць. А на фоні фінансових надходжень від країн-партнерів економічна ситуація перебуває у більш збалансованому стані.

Яка ситуація з інфляцією в Україні

Іван Світик зауважує, що інфляція за підсумками жовтня зросла до 26,6% у річному вимірі, що відповідає прогнозній траєкторії НБУ. Зауважимо, що ціни у жовтні зросли на 2,5%. Найбільше подорожчали яйця – на 60,5% у місячному та на 81,4% у річному вимірі.

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В жовтневому інфляційному звіті НБУ зазначив, що енергоносії будуть основним чинником, через який другий рік поспіль українська економіка матиме інфляцію понад 20%. Прогнозовано за результатами 2022 року вона складе 31% річних.

А то з прогнозом на 2023 рік щодо рівня інфляції все не так однозначно. У НБУ прогнозують, що 20,8% річник, а уряд заклав у бюджет-2023 суттєво вищий показник – 28% річних.

Нагадаємо, що інфляція зображає зростання загального рівня цін, що своєю чергою відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Відтак чим вищий рівень її рівень в країні – тим більшу загрозу він несе для економіки.