Головним пріоритетом бюджету є оборона та безпека нашої країни, тому майже 50% всього бюджету буде спрямовано туди. Це зарплати військових, забезпечення армії, ремонти й закупівлі техніки та зброї. На другому місці за видатками соціальна сфера.

Цікаво Що буде з пенсіями військових з 1 грудня

Що змінилося у другому читанні

До другого читання уряд скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік в бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%). Прогноз інфляції зменшили з 30% до 28%.

Спрямовуємо на боротьбу з окупантами понад 1 трильйон гривень, це понад 18% ВВП. Фінансуємо українську армію самостійно за рахунок внутрішніх ресурсів,

– зазначив глава уряду.

Макропрогноз:

Зростання ВВП 3,2% (замість 4,6%, як було до першого).

Річна інфляція 28% (замість 30%).

Макропоказники:

Доходи 1,3 трильйона гривень доходів (+50 мільярда гривень до першого читання).

Видатки 2,6 трильйона гривень (+ 66,8 мільярда гривень).

Дефіцит 20% ВВП або 38 мільярдів доларів.

Конкретні цифри:

Доходи 1 329 260 090 тисяч гривень.

Граничний обсяг дефіциту 1 296 536 180 тисяч гривень або 20,6% ВВП.

Граничний обсяг державного боргу 6 422 749 631 тисячі гривень.

Нагадаємо, 31 жовтня уряд ухвалив правки до держбюджету на 2023 рік.