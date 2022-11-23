Мінімальна пенсія зросте на 66 гривень (до 2093 гривень), а максимальна — на 660 гривень (до 20 930 гривень).
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Військові пенсії у грудні
Мінімальна пенсія для інвалідів становитиме 4 396 гривень, а військовим по інвалідності – 6532,50 гривень.
- Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника підвищиться на 132 гривні до 4186 гривень;
- Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни підвищиться на суму від 138 до 429 гривень
- Підвищення ветеранам війни та членам сім'ї загиблих або померлих ветеранів війни зростуть на суму від 6,6 до 33 гривень
Які пенсії отримують військовослужбовці
- Кадровим військовослужбовці та військовослужбовці за контрактом: пенсія у розмірі 50% сум грошового забезпечення, якщо стаж 20 років і більше;
- Військовослужбовці, що пішли у відставку за віком або станом здоров’я: 55% відповідних сум грошового забезпечення. За кожний рік вислуги понад 20 років — 3 % відповідних сум грошового забезпечення;
- Військові, які мають страховий стаж 25 років і більше: 50% сум грошового забезпечення, а також 1% за кожен повний рік стажу після 25 років.
- Максимальна пенсія у військовослужбовця повинна не перевищувати 70% сум грошового забезпечення. Відтак, цього року вона складає не більше 20 930 гривні.
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Скільки коштів витратять на пенсії у 2023 році
Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко розповів, що у бюджеті-2023 на соцвиплати заклали майже 800 мільйонів гривень. З них 25%, або 223 мільйони гривень піде на пенсії.
Підвищення соціальних стандартів на наступний рік складе 5,4%. За словами Музиченка, це досить мало, однак саме стільки держава наразі може собі дозволити.