Чому впаде ВВП у 2023 році

За прогнозом від Dragon Capital, в Україні погіршиться ВВП цього року на 2%, а наступного впаде до 5%.

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На таке падіння впливатиме ситуація з енергосистемою України. Адже обстріли, ймовірно, надалі продовжуватимуться, а зростання попиту на електроенергію взимку змусить збільшувати масштаб та тривалість відключень електроенергії взимку.

Зважаючи на пошкодження виробничих потужностей та руйнування логістичних ланцюжків, темпи початкового поствоєнного економічного відновлення будуть помірними й недостатніми, щоб компенсувати економічні втрати на початку 2023 року, спричинені атаками на енергетичну інфраструктуру,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу, що програма відновлення української економіки, скоріш за все, масштабно почнеться аж у 2024 році.

А що буде з доларом

На офіційний курс вплине зростання золотовалютних резервів НБУ. Прогнозується, що зростуть з 25,5 мільярда доларів на кінець жовтня до 27 мільярдів до кінця цього року.

Це дозволить НБУ тримати офіційний курс гривні до долара на поточному рівні 36,57 гривні до кінця третього кварталу 2023 року, коли очікуване завершення гарячої фази війни дасть змогу розпочати повернення до гнучкого курсоутворення та інфляційного таргетування,

— зауважують у звіті.

Проте в четвертому кварталі 2023 року курс долара може зрости до 43 гривень. Скоріше за все, в перші післявоєнні місяці на ринку зберігатиметься відносно невеликий дефіцит валюти на міжбанку, тому очікується помірну девальвацію гривні.

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Курс долара на сьогодні