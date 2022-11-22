Цьогоріч, щоб вийти на пенсію у 60 років потрібно накопичити не менше 29 років страхового стажу. У 2023 році – зросте до 30 років.

Цікаво Чи можуть бути затримки з виплатами пенсій у 2023 році

Довідка:

Страховий стаж – це період роботи працівника, протягом він, або його роботодавець сплачував страховий внесок. Мінімальний внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати.

Страховий стаж можуть купити треті особи

У зв'язку з тим, що Рада прийняла законопроєкт № 7649 Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні відправлено на підпис президента України.

Відтак треті особи тепер можуть оплачувати страховий стаж, якого не вистачає до пенсії. Однак, якщо дані про цю особу відсутні в інформаційній базі системи персоніфікованого обліку, то докупити стаж не вдасться.

Вартість страхового стажу

Вартість року страхового стажу прив’язано до мінімального розміру ЄСВ, котрий своєю чергою до мінімальної зарплати. Мінімалка з жовтня складає 6 700 гривень, відповідно ЄСВ 1 474 гривень (22% від 6 700 гривень).

Зверніть увагу, що зростання мінімальної зарплати бюджетом-2023 не передбачене. Тож протягом наступного року вона залишиться на цьому ж рівні, а відповідно не зміниться і ЄСВ.

Формула розрахунку вартості страхового стажу

Страховий внесок ЄСВ множиться на коефіцієнт вартості компенсації та на кількість місяців, яких не вистачає.

За один рік пенсії коефіцієнт – 2, за два роки – 1,8, за три — 1,6 тощо.

Мінімальний розмір внеску за 1 місяць страхового стажу за договором про добровільну участь (за купівлі страхового стажу) становить 2 860 гривень з 1 січня та 2 948 гривень з 1 жовтня.

Якщо вже додати, то за рік сума складе 34 320 або 35 376 гривень відповідно.

Відповідно, якщо ви захочете придбати 3 роки стажу, то це вам стане у 100 тисяч гривень.

Як відбуваються вплати

Оплатити купівлю страхового стажу можна здійснити у два способи: одноразовим платежем, або ж поступово сплачувати ЄСВ щомісячно.

Поступова сплата . Сума місячного платежу становитиме 1 430 гривень, якщо поступово сплачувати ЄСВ, при договорі терміном не менше, як на рік.

. Сума місячного платежу становитиме 1 430 гривень, якщо поступово сплачувати ЄСВ, при договорі терміном не менше, як на рік. Одноразова виплата ЄСВ, якого не вистачає для страхового стажу. Варто зауважити, що виплата здійснюється 10 днів із моменту підписання договору, сума стажу буде множитися на коефіцієнт 2.

Скільки років стажу потрібно мати, щоб вийти на пенсію

Правила у 2022 році

Ті хто має не менше 29 років страхового стажу у віці 60 років.

Якщо страховий стаж складає 19 – 29 років – у 63 років.

Маючи 15 – 19 років страхового стажу можна розраховувати на пенсію у 65 років.

Вихід на пенсію у 2023 році

Ті, хто не матиме у 60 років достатньо страхового стажу, зможуть піти на пенсію у 63 роки за умови наявності стажу не менше ніж 20 років.

Українці страховий стаж яких буде від 15 до 20 років, зможуть почати отримувати виплати від держави у 65 років.

Якщо хтось матиме менш як 15 років стажу, то по досягненню 65 років, замість пенсії зможе отримувати соціальну допомогу від держави.

Варте уваги! З 1 грудня зросте прожитковий мінімум, тож відповідно й мінімальна пенсія. Вона складатиме 2 093 гривні та протримається на цьому рівні весь 2023 рік, адже бюджетом підвищення не передбачене. Яка пенсія з 1 грудня буде для різних категорій, читайте тут.