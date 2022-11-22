Підвищення виплат складуть максимально 660 гривень до найбільшої пенсії. Також зростуть надбавки за донорство та інші заслуги.

Цікаво Пенсії з 1 жовтня зросли: на скільки й для кого

На скільки пенсії зростуть у грудні

Мінімальна пенсія за віком незайнятим пенсіонерам збільшиться на 66 гривень до 2093 гривень;

Мінімальна пенсія шахтарям збільшиться на 198 гривень до 6279 гривень;

Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника підвищиться на 132 гривні до 4186 гривень;

Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни підвищиться на суму від 138 до 429 гривень

Підвищення ветеранам війни та членам сім'ї загиблих або померлих ветеранів війни зростуть на суму від 6,6 до 33 гривень

Підвищення жертвам нацистських переслідувань з-поміж осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань зросте на суму від 16,50 гривень до 33 гривень

Пенсії за особливі заслуги перед Україною збільшаться на 13,20 до 26,40 гривень

Максимальний розмір пенсії збільшиться на 660 гривень – до 20 930 гривень

Надбавки донорам збільшаться на 8,10 гривень до 250 гривень

Що буде з пенсіями у 2023 році

Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко розповів, що у бюджеті-2023 на соцвиплати заклали майже 800 мільйонів гривень. З них 25%, або 223 мільйони гривень піде на пенсії.

Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пенсії наступного року будуть проіндексовані.