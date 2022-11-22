Підвищення виплат складуть максимально 660 гривень до найбільшої пенсії. Також зростуть надбавки за донорство та інші заслуги.
Цікаво Пенсії з 1 жовтня зросли: на скільки й для кого
На скільки пенсії зростуть у грудні
- Мінімальна пенсія за віком незайнятим пенсіонерам збільшиться на 66 гривень до 2093 гривень;
- Мінімальна пенсія шахтарям збільшиться на 198 гривень до 6279 гривень;
- Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника підвищиться на 132 гривні до 4186 гривень;
- Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни підвищиться на суму від 138 до 429 гривень
- Підвищення ветеранам війни та членам сім'ї загиблих або померлих ветеранів війни зростуть на суму від 6,6 до 33 гривень
- Підвищення жертвам нацистських переслідувань з-поміж осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань зросте на суму від 16,50 гривень до 33 гривень
- Пенсії за особливі заслуги перед Україною збільшаться на 13,20 до 26,40 гривень
- Максимальний розмір пенсії збільшиться на 660 гривень – до 20 930 гривень
- Надбавки донорам збільшаться на 8,10 гривень до 250 гривень
Що буде з пенсіями у 2023 році
Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко розповів, що у бюджеті-2023 на соцвиплати заклали майже 800 мільйонів гривень. З них 25%, або 223 мільйони гривень піде на пенсії.
Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пенсії наступного року будуть проіндексовані.