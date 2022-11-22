Повышение выплат составят максимально 660 гривен к самой большой пенсии. Также увеличатся надбавки за донорство и другие заслуги.

Интересно Пенсии с 1 октября выросли: на сколько и для кого

На сколько пенсии вырастут в декабре

Минимальная пенсия по возрасту незанятым пенсионерам увеличится на 66 гривен до 2093 гривен;

Минимальная пенсия шахтерам увеличится на 198 гривен до 6279 гривен;

Минимальная пенсия семьям военнослужащих при потере кормильца повысится на 132 гривны до 4186 гривен;

Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью в результате войны повысится на сумму от 138 до 429 гривен

Повышение ветеранам войны и членам семьи погибших или умерших ветеранов войны возрастут на сумму от 6,6 до 33 гривен

Повышение жертв нацистских преследований среди лиц с инвалидностью и членам семей умерших жертв нацистских преследований вырастет на сумму от 16,50 гривен до 33 гривен

Пенсии за особые заслуги перед Украиной увеличатся на 13,20 до 26,40 гривен

Максимальный размер пенсии увеличится на 660 гривен – до 20 930 гривен

Прибавки донорам увеличатся на 8,10 гривен до 250 гривен

Что будет с пенсиями в 2023 году

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко рассказал , что в бюджете-2023 на соцвыплаты заложили почти 800 миллионов гривен. Из них 25% или 223 миллиона гривен уйдет на пенсии.

Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пенсии в следующем году будут проиндексированы.