Перерахунок пенсій з 1 жовтня

Мінімальна пенсія

Розмір мінімальної пенсії в Україні прив'язаний до мінімальної зарплати. Оскільки вона, згідно з бюджетом-2022, зросте у жовтні на 200 гривень, то виплати пенсіонерам теж перерахують.

Читайте також Незамінна платформа: як торгувати криптовалютою ефективно

Пенсіонерам, яким виповнилось 65 років, які не працюють та мають страхового стажу не менше, ніж 35 років для чоловіків та 30 – для жінок, підвищать виплати до 2 680 гривень. Нагадаємо, що мінімальна пенсія для такої категорії становить 40% від мінімальної зарплати, яка з 1 жовтня складатиме 6 700 гривень.

Зверніть увагу! Людям, які працюють, у тому числі й тим, які забезпечують себе роботою самостійно і зареєстровані як ФОП, мінімальні розміри пенсій за віком на рівні 40% мінімальної заробітної плати будуть встановлені після звільнення з роботи.

Для тих, кому понад 70 років

У жовтні пенсіонерам, яким виповнилося від 70 до 75 років додадуть по 300 гривень до їх пенсії, у вигляді щомісячної компенсації.

Нагадаємо, щомісячна компенсаційна виплата встановлюється незалежно від виду пенсії, закону, згідно з яким призначена пенсія, від тривалості страхового стажу та від факту роботи. Пенсіонерам, які досягнуть 70 років після 1 жовтня, щомісячна компенсаційна виплата встановлюватиметься з дати досягнення такого віку.

Тим кому більше ніж 80 років щомісячну компенсаційну доплату до пенсії у розмірі до 500 гривень було встановлено з 1 квітня 2020 року. Після індексації з 1 березня 2022 року ця доплата зросла до 579 гривень .

щомісячну компенсаційну доплату до пенсії у розмірі до 500 гривень було встановлено з 1 квітня 2020 року. Після індексації з 1 березня 2022 року ця доплата зросла до . Від 75 років до 80 років та старше компенсаційну доплату у розмірі 400 гривень почали виплачувати з 1 жовтня 2021 року. Після індексації, вона зросла до 456 гривень.

Виплати для тих, хто має невеликий стаж

від 70 років

У ПФУ розповіли, що з 1 жовтня цьогоріч запроваджується додаткова гарантія пенсіонерам віком від 70 років і старшим, котрі отримують мінімальну пенсію та мають менш ніж 35 та 30 років стажу (для чоловіків та жінок відповідно). Мінімальний розмір їх пенсійної виплати не має бути менш як 3 000 гривень.

Тож для тих пенсіонерів, чиї виплати з урахуванням надбавок, підвищень, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 3 000 гривень, встановлюватиметься доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Пенсіонерам, яким виповнилося 70 років, але їх страховий стаж менше ніж 35 та 30 років, мінімальна пенсійна виплата буде обчислена в розмірі, пропорційному до набутого страхового стажу, виходячи з розміру мінімальної виплати 3 000 гривень.

від 80 років

Для тих, кому понад 80 років та, хто маж страховий стаж 25 та 20 років (для чоловіків та жінок відповідно) розмір пенсійної виплати не може бути меншим за 2 600 гривень, а в осіб у віці від 70 до 80 років – меншим за 2 500 гривень.

Актуально Сумні новини: якою буде мінімальна пенсія у 2023 році

Довідка:

Страховий стаж – це період роботи працівника, протягом він, або його роботодавець сплачував страховий внесок. Мінімальний внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати.

"Військова" пенсія по інвалідності

Також з 1 жовтня зростуть мінімальні "військові" пенсій по інвалідності. Розмір на який вони зростуть, залежатиме від групи інвалідності та військового звання.

Мінімальні пенсії для людей з інвалідністю внаслідок війни в залежності від групи інвалідності та військового звання становитимуть від 4 396 гривень до 6 532,50 гривень.

Для інших – в залежності від групи інвалідності та звання – від 4 186 гривень до 5 986,50 гривень.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни розмір мінімальної пенсійної виплати не може бути нижче:

І група – 13 175,50 гривень (650% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який становить 2 027 гривень);

II група – 10 641,75 гривні (525% від 2 027 гривень);

III група – 7 297,20 гривень (360% від 2 027 гривень).

Не знаєте, де взяти гроші на першу інвестицію? 24 канал спільно з глобальною криптобіржею Bybit запускає ексклюзивну акцію для своїх читачів. Беріть участь та отримайте приємний бонус для свого стартового капіталу.