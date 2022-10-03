Для тестування пенсійного посвідчення потрібно мати пенсійне посвідчення, видане з 2014 року (пластикове або у вигляді платіжної картки).

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Коротка інструкція, як оформити пенсійне посвідчення

Щоб отримати пенсійне посвідчення на порталі та першим отримати можливість додати відповідні документи до Дії, потрібно увійти до кабінету громадянина на diia.gov.ua або зареєструватися за допомогою Дія.Підпис, або КЕП.

Далі вибрати послугу, заповнити необхідні дані та додати потрібні проскановані документи. Далі підпишіть заяву Дія.Підписом або КЕП.

Як тільки рішення про призначення пенсії буде ухвалено, на електронну пошту надійде повідомлення. Завантажити та видрукувати рішення можна у кабінеті громадянина у розділі Послуги — Отримані документи.

Крім того, подати документи можна і офлайн. Для цього документи про призначення пенсії слід подати до сервісного центру Пенсійного фонду України особисто або через офіційного представника за довіреністю (заява може бути подана заявником не раніше місяця за досягнення ним пенсійного віку).



Пенсійне посвідчення тепер є в Дії / Скриншот



Як підтягнути документи в Дію / Скриншот

До слова, від сьогодні, з 3 жовтня, в Дії можна купити військові облігації. Відтепер інвестувати гроші для підтримки економіки, армії, звільнення окупованих територій та наближення перемоги буде простіше.