Почему упадет ВВП в 2023 году
По прогнозу от Dragon Capital, в Украине ухудшится ВВП в текущем году на 2%, а в следующем упадет до 5%.
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На такое падение повлияет ситуация с энергосистемой Украины. Ведь обстрелы, вероятно, будут продолжаться, а рост спроса на электроэнергию зимой заставит увеличивать масштаб и продолжительность отключений электроэнергии зимой.
Учитывая повреждение производственных мощностей и разрушение логистических цепочек, темпы начального послевоенного экономического восстановления будут умеренными и недостаточными, чтобы компенсировать экономические потери в начале 2023 года, вызванные атаками на энергетическую инфраструктуру.
– говорится в сообщении.
А что будет с долларом
На официальный курс повлияет рост золотовалютных резервов НБУ. Прогнозируется, что возрастут с 25,5 миллиардов долларов на конец октября до 27 миллиардов до конца этого года.
Это позволит НБУ держать официальный курс гривны к доллару на текущем уровне 36,57 гривны до конца третьего квартала 2023 года, когда ожидаемое завершение горячей фазы войны позволит начать возврат к гибкому курсообразованию и инфляционному таргетированию.
— отмечают в отчете.
Однако в четвертом квартале 2023 года курс доллара может вырасти до 43 гривен. Скорее всего, в первые послевоенные месяцы на рынке сохраняется относительно небольшой дефицит валюты на межбанке, поэтому ожидается умеренная девальвация гривны.
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Курс доллара на сегодня
- По данным Минфина, наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 40 гривен, а продать за 40,50 гривны.
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 40 гривен, а продают – за 40,40 гривны, по данным finance.ua.
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,25 гривны, а продажа – 40,40 гривны.