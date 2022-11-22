Чи варто чекати змін до кінця поточного року, дізнавався 24 канал.

Цікаво Долар в обмінниках подорожчав, а в банках навпаки: курс валют 22 листопада

За словами директорки департаменту казначейських операцій Юнекс Банка Анни Золотько, наразі навіть короткочасні прогнози дуже відносні та носять суто ймовірнісний характер.В нормальному ринковому середовищі ключові курсоутворюючі процеси відбуваються на значно більш об’ємному безготівковому ринку, на якій впливають багато макроекономічних чинників. Але в умовах фіксованого курсу вони втрачають сенс.

Як формується готівковий курс

Наразі "ринковим" у суспільстві заведено називати готівковий курс. Базово навіть у цьому сегменті ринку курс визначається балансом попиту та пропозиції саме на готівкову валюту. Наприклад, суттєвий сплеск курсу в середині вересня був спричинений дефіцитом доларових банкнот. Тобто навіть не грошей, а товару: фізично надрукованих купюр. В якомусь сенсі це форс-мажор, який не можливо було спрогнозувати.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банка Окрім іншого, на готівковому ринку завжди була досить значною спекулятивна складова, а зараз її вплив додатково значно зріс. І цей фактор також не можливо адекватно змоделювати у часі. Тобто будь-які курсові прогнози, наскільки авторитетним не був би їхній автор, в жодному разі не можна сприймати як передбачення.

Основні тенденції курсу

Останнім часом на готівковому ринку прослідковується кілька трендів. По-перше, на початку місяця, коли українці отримують зарплати, попит на іноземну валюту зростає, що призводить до зростання курсу. У другій половині місяця, навпаки, гривня має тенденцію до зміцнення, що можна пояснити дефіцитом грошей на поточні витрати.



По-друге, готівковий ринок залишається залежним від психологічних чинників. Так, ракетні обстріли вже не призводять до курсових коливань, але чутки про ймовірну ескалацію все ще здатні вплинути на ринок. Нарешті, залишається обмеженою й логістика щодо фізичного постачання банкнот іноземної валюти в Україну.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банка У грудні, коли банки почнуть масово виплачувати клієнтам валюту, що була придбана «на депозит», на ринку може виникнути дефіцит готівки. Яким зрештою буде баланс усіх факторів, якою буде загальна ситуація в країні у грудні – сказати дуже важко. А отже й робити більш-менш релевантний курсовий прогноз неможливо. Зазначу лише, що запущені Національним банком «депозитні» схеми придбання валюти досить ефективно стримують спекулятивні настрої на готівковому ринку: усі останні спроби гри на підвищення призводили до досить скромного зростання курсу

Чи може змінитися фіксований курс

За словами Анни Золотько, наразі не видно жодних ознак або передумов щодо можливого скасування цього режиму або перегляду рівня. У серпні-вересні дефіцит торговельного балансу радикально скоротився у порівнянні з показниками середини року. А у жовтні Національний банк навіть відзвітував про невеличке зростання золотовалютних резервів.

Тобто в цілому ринок більш-менш збалансований. Навряд чи за таких умов має сенс переглядати фіксований курс,

– вважає експертка

Нагадаємо, на думку директора департаменту казначейства COMINBANK Германа Марченко, вірогідно, що з другої половини грудня, у дні ближче до завершення року, курс додасть ще 1-2%. За його словами, наприкінці року американський долар може коштувати в межах 42-43 гривень.