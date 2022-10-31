Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що уряд скоригував прогноз зростання ВВП в бік консервативного сценарію.
Раніше Рада затвердила проєкт Держбюджету на 2023 рік у першому читанні
До другого читання уряд скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік в бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%). Прогноз інфляції зменшили з 30% до 28%,
– зазначив Шмигаль.
Шмигаль наголосив, що пріоритет №1 – безпека й оборона – залишається незмінним.
"Спрямовуємо на боротьбу з окупантами понад 1 трильйон гривень, це понад 18% ВВП. Фінансуємо українську армію самостійно за рахунок внутрішніх ресурсів", – зазначив глава уряду.
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Також депутат Ярослав Железняк опублікував перші дані по Бюджету, який до другого читання подав Кабмін у Раду.
Макропрогноз:
- Зростання ВВП 3,2% (замість 4,6%, як було до першого).
- Річна інфляція 28% (замість 30%).
Макропоказники:
- Доходи 1,3 трильйона гривень доходів (+50 мільярда гривень до першого читання).
- Видатки 2,6 трильйона гривень (+ 66,8 мільярда гривень).
- Дефіцит 20% ВВП або 38 мільярдів доларів.
Конкретні цифри:
- Доходи 1 329 260 090 тисяч гривень.
- Граничний обсяг дефіциту 1 296 536 180 тисяч гривень або 20,6% ВВП.
- Граничний обсяг державного боргу 6 422 749 631 тисячі гривень.
- Запозичення 169 955 581 тисяч гривень (з них внутрішні 90 724 923 тисяч гривень).
- Прожитковий мінімум 2589 гривень.
- Мінімальна заробітна плата 6700 гривень.
Головне про ухвалення Держбюджету-2023
- Верховна Рада затвердила проєкт держбюджету на 2023 рік у першому читанні.
- Комітет Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому висновки та пропозиції до бюджету на 2023 рік.
- Нардепи подали 1270 поправок до проєкту закону про державний бюджет України на 2023 рік.
- Уряд схвалив проєкт бюджету України на 2023 рік, тепер він направляється на розгляд Верховної Ради.
- Згідно з Бюджетним кодексом уряд повинен схвалити проєкт закону про держбюджет на наступний рік та подати його у парламент до 15 вересня року, що передує плановому.
- Верховна Рада, як визначено Регламентом, розглядає проєкт держбюджету у першому читанні не пізніше 20 жовтня.
- До 3 листопада уряд повинен повернути у раду документ з урахуванням наданих нардепами Бюджетних висновків.
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