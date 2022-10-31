Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що уряд скоригував прогноз зростання ВВП в бік консервативного сценарію.

Раніше Рада затвердила проєкт Держбюджету на 2023 рік у першому читанні

До другого читання уряд скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік в бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%). Прогноз інфляції зменшили з 30% до 28%,

– зазначив Шмигаль.

Шмигаль наголосив, що пріоритет №1 – безпека й оборона – залишається незмінним.

"Спрямовуємо на боротьбу з окупантами понад 1 трильйон гривень, це понад 18% ВВП. Фінансуємо українську армію самостійно за рахунок внутрішніх ресурсів", – зазначив глава уряду.

Що буде з економікою України у 2023 році

Також депутат Ярослав Железняк опублікував перші дані по Бюджету, який до другого читання подав Кабмін у Раду.

Макропрогноз:

Зростання ВВП 3,2% (замість 4,6%, як було до першого).

Річна інфляція 28% (замість 30%).

Макропоказники:

Доходи 1,3 трильйона гривень доходів (+50 мільярда гривень до першого читання).

Видатки 2,6 трильйона гривень (+ 66,8 мільярда гривень).

Дефіцит 20% ВВП або 38 мільярдів доларів.

Конкретні цифри:

Доходи 1 329 260 090 тисяч гривень.

Граничний обсяг дефіциту 1 296 536 180 тисяч гривень або 20,6% ВВП.

Граничний обсяг державного боргу 6 422 749 631 тисячі гривень.

Запозичення 169 955 581 тисяч гривень (з них внутрішні 90 724 923 тисяч гривень).

Прожитковий мінімум 2589 гривень.

Мінімальна заробітна плата 6700 гривень.

Зверніть увагу! У проєкті держбюджету передбачено, що курс гривні до долара США, в середньому становитиме – 42,2 гривні за долар. На кінець 2023-го року 45,8 гривні за долар (замість 50 гривень за долар, як було у першому читанні)

Головне про ухвалення Держбюджету-2023

Верховна Рада затвердила проєкт держбюджету на 2023 рік у першому читанні.

Комітет Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому висновки та пропозиції до бюджету на 2023 рік.

Нардепи подали 1270 поправок до проєкту закону про державний бюджет України на 2023 рік.

Уряд схвалив проєкт бюджету України на 2023 рік, тепер він направляється на розгляд Верховної Ради.

Згідно з Бюджетним кодексом уряд повинен схвалити проєкт закону про держбюджет на наступний рік та подати його у парламент до 15 вересня року, що передує плановому.

Верховна Рада, як визначено Регламентом, розглядає проєкт держбюджету у першому читанні не пізніше 20 жовтня.

До 3 листопада уряд повинен повернути у раду документ з урахуванням наданих нардепами Бюджетних висновків.

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