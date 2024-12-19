Долар близький до 42 гривень: НБУ знову підняв ціни

За останню добу Нацбанк знову підвищив курси долара та євро. Однак завтра, 20 грудня, офіційний курс європейської валюти обвалиться, у той час, як курс американської валюти залишиться на попередніх позиціях.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,90 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 8 копійок проти 18 грудня. Офіційний курс євро натомість становить 43,95 гривні. Тобто ціна виросла на 4 копійки.

Читайте також Рік глобальних економічних "бур": що принесе 2025 рік для G7 та світу

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Станом на 20 грудня курс НБУ буде такий:

долар – 41,92 гривні,

євро – 43,57 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 19 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,70 гривні, продаж – по 42,20 гривні,

купівля – продаж – на чорному ринку: купівля – 42,15 гривні, продаж – по 42,15 гривні,

купівля – продаж – в обмінниках: купівля – 41,80 гривні, продаж – 42,29 гривні.

Які курси в останній тиждень грудня

За прогнозами банкіра Тараса Лєсового для 24 Каналу, в останній повний тиждень року на міжбанку коридор змін варіюватиметься в межах 41,60 – 41,90 гривні за долар, а на готівковому ринку існує ймовірність періодичного перетину кордону у 42 гривні за долар.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку З 23 по 29 грудня долар та євро будуть в таких коридорах: на міжбанку – 41,60 – 41,90 гривні за долар, 43,50 – 45 гривень за євро, а на готівковому ринку – 41,70 – 42,20 гривні за долар, 45 – 47,50 гривні за євро.

Водночас Лєсовий додає, що попри те, що на готівковому ринку курс може пересікти межу у 42 гривні, то офіційний курс навряд чи дотягнеться до цієї позначки. Швидше за все, діапазон офіційного курсу застигне між 41,70 і 41,90 гривнями за долар.