Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,90 гривны. То есть цена валюты выросла на 8 копеек против 18 декабря. Официальный курс евро зато составляет 43,95 гривны. То есть цена выросла на 4 копейки.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

По состоянию на 20 декабря курс НБУ будет такой:

доллар – 41,92 гривны,

евро – 43,57 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 19 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,70 гривны, продажа – по 42,20 гривны,

покупка – продажа – на черном рынке: покупка – 42,15 гривны, продажа – по 42,15 гривны,

покупка – продажа – в обменниках: покупка – 41,80 гривны, продажа – 42,29 гривны.

Какие курсы в последнюю неделю декабря

По прогнозам банкира Тараса Лесового для 24 Канала, в последнюю полную неделю года на межбанке коридор изменений будет варьироваться в пределах 41,60 – 41,90 гривны за доллар, а на наличном рынке существует вероятность периодического пересечения границы в 42 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка С 23 по 29 декабря доллар и евро будут в таких коридорах: на межбанке – 41,60 – 41,90 гривны за доллар, 43,50 – 45 гривен за евро, а на наличном рынке – 41,70 – 42,20 гривны за доллар, 45 – 47,50 гривны за евро.

В то же время Лесовой добавляет, что несмотря на то, что на наличном рынке курс может пересечь границу в 42 гривны, то официальный курс вряд ли дотянется до этой отметки. Скорее всего, диапазон официального курса застынет между 41,70 и 41,90 гривнами за доллар.