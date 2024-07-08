Менше, ніж минулого тижня: скільки валюти продав НБУ на міжбанківському ринку

З 1 по 5 липня Національний банк України продав на міжбанківському ринку 631,66 мільйона доларів. Водночас купівля склала лише 750 тисяч доларів.

Продаж перевищує купівлю

Згідно з даними, Нацбанк продав 631,66 мільйона доларів, що на 39,3 мільйона доларів менше, ніж минулого тижня.

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Упродовж цього ж тижня Нацбанк купив 750 тисяч доларів, що на 260 тисяч більше, ніж тиждень раніше. Загалом з початку року Нацбанк продав 14,9 мільярда доларів, тоді як купив лише 117,3 мільйона доларів.

Раніше повідомлялося, що Правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15%.

Це рішення пов'язане з необхідністю підтримувати курсову стійкість, зберігати помірну інфляцію у 2024 році та наближати її до цільового діапазону 5%.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.