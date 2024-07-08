Продаж перевищує купівлю

Згідно з даними, Нацбанк продав 631,66 мільйона доларів, що на 39,3 мільйона доларів менше, ніж минулого тижня.

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Упродовж цього ж тижня Нацбанк купив 750 тисяч доларів, що на 260 тисяч більше, ніж тиждень раніше. Загалом з початку року Нацбанк продав 14,9 мільярда доларів, тоді як купив лише 117,3 мільйона доларів.

До речі! Раніше повідомлялося, що Правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15%.

Це рішення пов'язане з необхідністю підтримувати курсову стійкість, зберігати помірну інфляцію у 2024 році та наближати її до цільового діапазону 5%.

Зауважте! 2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.