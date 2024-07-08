Продаж перевищує купівлю
Згідно з даними, Нацбанк продав 631,66 мільйона доларів, що на 39,3 мільйона доларів менше, ніж минулого тижня.
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Упродовж цього ж тижня Нацбанк купив 750 тисяч доларів, що на 260 тисяч більше, ніж тиждень раніше. Загалом з початку року Нацбанк продав 14,9 мільярда доларів, тоді як купив лише 117,3 мільйона доларів.
Це рішення пов'язане з необхідністю підтримувати курсову стійкість, зберігати помірну інфляцію у 2024 році та наближати її до цільового діапазону 5%.