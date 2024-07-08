Продажа превышает покупку
Согласно данным, Нацбанк продал 631,66 миллиона долларов, что на 39,3 миллиона долларов меньше, чем на прошлой неделе.
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В течение этой же недели Нацбанк купил 750 тысяч долларов, что на 260 тысяч больше, чем неделей ранее. Всего с начала года Нацбанк продал 14,9 миллиарда долларов, тогда как купил лишь 117,3 миллиона долларов.
Это решение связано с необходимостью поддерживать курсовую устойчивость, сохранять умеренную инфляцию в 2024 году и приближать ее к целевому диапазону 5%.